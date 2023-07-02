Фото и видео ⟩ Тысячи человек идут по Таллинну: смотрите, как прошло праздничное шествие

В воскресенье утром все участники праздника собрались в центре Таллинна, где в 9.30 началось шествие. Камеры Postimees запечатлили прибытие шествия на Певческое поле.

Во время шествия по улицам Таллинна прошли 33 450 участников. Протяженность маршрута шествия составила около пяти километров. Участники праздника прошли по следующему маршруту: площадь Вабадузе – Пярнуское шоссе – Нарвское шоссе – Пирита-теэ – Певческое поле.

В связи с шествием были внесены изменения в организацию дорожного движения и правила парковки транспортных средств. По словам руководителя организации движения Янно Пильта, дороги в центре города, по которым проходит праздничное шествие, были закрыты 2 июля уже в 7 часов утра. В 9.00 утра закрылись Пярнуское и Нарвское шоссе (начиная от перекрестка Лийвалайа).

На время проведения шествия также изменилась организация движения на улицах района Кассисаба в сторону города – от улиц Койду, Луизе и Эндла через Каарли-пуйестеэ, улицу Вабадузе и Нарвское шоссе до Морских ворот Певческого поля. Более подробную информацию об изменениях в организации дорожного движения можно найти на сайте Таллинна.