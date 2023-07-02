Прямая трансляция ⟩ Тысячи человек идут по Таллинну: смотрите, как проходит праздничное шествие

В воскресенье утром все участники праздника соберутся в центре Таллинна, где в 9.30 начнется шествие. Камеры Postimees покажут прибытие шествия на Певческое поле.

Во время шествия по улицам Таллинна пройдут более 40 000 участников. Протяженность маршрута шествия составляет около пяти километров . Участники праздника пройдут по следующему маршруту: площадь Вабадузе – Пярнуское шоссе – Нарвское шоссе – Пирита-теэ – Певческое поле.

На время проведения шествия также изменится организация движения на улицах района Кассисаба в сторону города – от улиц Койду, Луизе и Эндла через Каарли-пуйестеэ, улицу Вабадузе и Нарвское шоссе до Морских ворот Певческого поля. Более подробную информацию об изменениях в организации дорожного движения можно найти на сайте Таллинна.