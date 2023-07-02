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Фото ⟩ В Таллинне открылся новый кинотеатр

rus.postimees.ee
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Кинотеатр Sõprus в сотрудничестве с фабрикой открытий PROTO 1 июля открыли кинотеатр под открытым небом на площади в квартале Ноблесснер, где будут показывать большое количество современной киноклассики и некоторые блокбастеры.

Кинотеатр под открытым небом работает в июле и августе, показ фильмов начинается в 22.00 в июле и в 21.00 в августе, в случае непогоды киносеанс будет проходить в зале Kai кинотеатра Sõprus.

Смотрите в галерее, как проходило открытие кинотеатра. Кинопрограмма доступна здесь.

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