Фото ⟩ В Таллинне открылся новый кинотеатр

Кинотеатр Sõprus в сотрудничестве с фабрикой открытий PROTO 1 июля открыли кинотеатр под открытым небом на площади в квартале Ноблесснер, где будут показывать большое количество современной киноклассики и некоторые блокбастеры.
Кинотеатр под открытым небом работает в июле и августе, показ фильмов начинается в 22.00 в июле и в 21.00 в августе, в случае непогоды киносеанс будет проходить в зале Kai кинотеатра Sõprus.
Смотрите в галерее, как проходило открытие кинотеатра. Кинопрограмма доступна здесь.