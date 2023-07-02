В Ласнамяэ водитель сбил женщину и бросил ее на дороге

В субботу, 1 июля, в 22.47 у здания на Линнамяэ-теэ, 57 (там находится магазин Maxima) в Таллинне произошло тяжелое ДТП: автомобиль сбил пересекающую дорогу по пешеходному переходу 31-летнюю женщину. Водитель автомобиля не остановился и скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в больницу, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В еще одном ДТП вчера в столице пострадал велосипедист: в 16.11 у дома на Меривялья-теэ, 36 автомобиль Audi, за рулем которого был 49-летний мужчина, выезжал с парковки и сбил 42-летнего велосипедиста. Последний был доставлен в больницу.