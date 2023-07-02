Последняя песня спета, и XIII Молодежный праздник песни и танца уходит в историю

Речь президента Эстонии на XIII Молодежном празднике песни и танца «Püha on maa» 2 июля 2023 года на Певческом поле в Таллинне

Дорогие участники Праздника песни и танца! Дорогая Эстония!

Любовь лежит в основе всего. И если мы не можем взять с собой в повседневную жизнь особое ощущение праздника песни и танца, то согревающую всё любовь получим обязательно. Как и единство. Мы должны его обрести.

Оно не обязательно проявляется во всем, но необходимо в главном. Единство должно содержаться в воле иметь свое государство. В желании сохранять свой язык и культуру.

Защищать и уважать всех людей, с которыми мы вместе живем здесь, в маленькой Эстонии. Потому что это наша единственная Эстония, в которой мы все вместе. В основе этого лежит любовь к другим людям и к своей земле. К той земле, где царит правда Якоба Хурта: мы живем не хлебом единым.

Кроме хлеба, нам требуется что-то еще, что придает смысл работе и учебе, повседневным политическим спорам, заботе об экономике и судьбе народа. Что-то возвышенное. Необъятное. Священное, которое выше повседневности, как и отчизна. И только мы можем считать эту землю священной, сохранять ее такой и воспевать.

Благодарю всех, кто помог провести нынешний молодежный праздник, начиная от общего руководства, организаторов и дирижеров с хореографами, и заканчивая родителями, которые еще сегодня ночью гладили народные костюмы для своих детей, поварами, готовившими суп для праздника, и наконец водителями автобусов, которые безопасно развезут сегодня участников праздника по домам.

Все это - ежедневно рождающееся в нашем едином желании эстонское чудо, где любовь в основе всего.

Пусть вечно здравствует наша священная земля!