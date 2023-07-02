Прямая трансляция ⟩ На Певческом поле проходит Молодежный праздник песни

Сегодня, 2 июля, в 14.00 часов на Таллиннском певческом поле начнется концерт XIII Молодежного праздника песни Püha on maa. Под аркой певческого поля выступят 778 коллективов и 23 139 хоровых певцов и оркестрантов. Во время подготовки к празднику песни хорами и оркестрами управляли 657 дирижеров.
В объединенном хоре на открытии выступит 362 хора и 11 900 певцов, а на закрытии праздника будут выступать 326 хоров и 10 700 певцов.
Художественный руководитель XIII Молодежного праздника песни Пярт Уусберг. Основная идея праздника состоит в том, что земля свята (Püha on maa), видение Уусберга основывается на стихотворении Хандо Руннела «Valgust!».
Сам Уусберг описывает свое видение так: «Думаю, что молодежь можно воспринимать по-разному; я хотел бы их видеть – по крайней мере в контексте Праздника песни – как чистых, неиспорченных, душевных молодых людей, которые через музыку выражают как красоту своей души, так и чистую северную красоту нашей страны. Предложенная мной идея называлась Püha on maа, в ее основу легло стихотворение Хандо Руннела "Valgust!", которое для меня лучше всего отражает мое понимание и видение предстоящего молодежного праздника песни».
Ворота Ору и Мяэ Таллиннского певческого поля откроются для публики в 10.30 утра, когда первые участники праздничного шествия дойдут до Певческого поля. Морские ворота откроются для публики в 14.00 часов, когда закончится праздничное шествие.
Вместе с художественным руководителем Пяртом Уусбергом в команду руководителей XIII Молодежного праздника песни входят также восемь руководителей разных видов хоров:
- Хоры малышей – руководитель Марет Полл
- Детские хоры – руководитель Аве Сопп
- Хоры мальчиков – руководитель Кулдар Шютс
- Хоры девушек – руководитель Аарне Салувеэр
- Хоры юношей – руководитель Куно Керге
- Смешанные хоры – руководитель Вальтер Соосалу
- Духовые оркестры – руководитель Рийво Йыги
- Симфонические оркестры – руководитель Юри-Руут Кангур
Музыкальные режиссер XIII Молодежного праздника песни Керсти Сейтам, постановщик Уку Уусберг. Концерт праздника песни закончится ориентировочно в 21.00.
Postimees покажет, как сам концерт, так и интервью с руководителями хоров, участниками и гостями праздника.