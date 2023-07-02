Прямая трансляция ⟩ На Певческом поле проходит Молодежный праздник песни

В объединенном хоре на открытии выступит 362 хора и 11 900 певцов, а на закрытии праздника будут выступать 326 хоров и 10 700 певцов.

Художественный руководитель XIII Молодежного праздника песни Пярт Уусберг. Основная идея праздника состоит в том, что земля свята (Püha on maa), видение Уусберга основывается на стихотворении Хандо Руннела «Valgust!».

Сам Уусберг описывает свое видение так: «Думаю, что молодежь можно воспринимать по-разному; я хотел бы их видеть – по крайней мере в контексте Праздника песни – как чистых, неиспорченных, душевных молодых людей, которые через музыку выражают как красоту своей души, так и чистую северную красоту нашей страны. Предложенная мной идея называлась Püha on maа, в ее основу легло стихотворение Хандо Руннела "Valgust!", которое для меня лучше всего отражает мое понимание и видение предстоящего молодежного праздника песни».

Ворота Ору и Мяэ Таллиннского певческого поля откроются для публики в 10.30 утра, когда первые участники праздничного шествия дойдут до Певческого поля. Морские ворота откроются для публики в 14.00 часов, когда закончится праздничное шествие.

Вместе с художественным руководителем Пяртом Уусбергом в команду руководителей XIII Молодежного праздника песни входят также восемь руководителей разных видов хоров:

Хоры малышей – руководитель Марет Полл

Детские хоры – руководитель Аве Сопп

Хоры мальчиков – руководитель Кулдар Шютс

Хоры девушек – руководитель Аарне Салувеэр

Хоры юношей – руководитель Куно Керге

Смешанные хоры – руководитель Вальтер Соосалу

Духовые оркестры – руководитель Рийво Йыги

Симфонические оркестры – руководитель Юри-Руут Кангур

Музыкальные режиссер XIII Молодежного праздника песни Керсти Сейтам, постановщик Уку Уусберг. Концерт праздника песни закончится ориентировочно в 21.00.