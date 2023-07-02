Сегодня, 2 июля, в 14 часов на Таллиннском певческом поле начнется концерт XIII Молодежного праздника песни Püha on maa. Под аркой певческого поля выступят 778 коллективов и 23 139 хоровых певцов и оркестрантов. Во время подготовки к празднику песни хорами и оркестрами управляли 657 дирижеров.
Прямая трансляция ⟩ Последняя песня спета, и XIII Молодежный праздник песни и танца уходит в историю
Postimees покажет, как сам концерт, так и интервью с руководителями хоров, участниками и гостями праздника.
В объединенном хоре на открытии выступит 362 хора и 11 900 певцов, а на закрытии праздника будут выступать 326 хоров и 10 700 певцов.
Художественный руководитель XIII Молодежного праздника песни Пярт Уусберг. Основная идея праздника состоит в том, что земля свята (Püha on maa), видение Уусберга основывается на стихотворении Хандо Руннела «Valgust!».
Сам Уусберг описывает свое видение так: «Думаю, что молодежь можно воспринимать по-разному; я хотел бы их видеть – по крайней мере в контексте Праздника песни – как чистых, неиспорченных, душевных молодых людей, которые через музыку выражают как красоту своей души, так и чистую северную красоту нашей страны. Предложенная мной идея называлась Püha on maа, в ее основу легло стихотворение Хандо Руннела "Valgust!", которое для меня лучше всего отражает мое понимание и видение предстоящего молодежного праздника песни».
Ворота Ору и Мяэ Таллиннского певческого поля откроются для публики в 10.30 утра, когда первые участники праздничного шествия дойдут до Певческого поля. Морские ворота откроются для публики в 14.00 часов, когда закончится праздничное шествие.
Вместе с художественным руководителем Пяртом Уусбергом в команду руководителей XIII Молодежного праздника песни входят также восемь руководителей разных видов хоров:
- Хоры малышей – руководитель Марет Полл
- Детские хоры – руководитель Аве Сопп
- Хоры мальчиков – руководитель Кулдар Шютс
- Хоры девушек – руководитель Аарне Салувеэр
- Хоры юношей – руководитель Куно Керге
- Смешанные хоры – руководитель Вальтер Соосалу
- Духовые оркестры – руководитель Рийво Йыги
- Симфонические оркестры – руководитель Юри-Руут Кангур
Музыкальные режиссер XIII Молодежного праздника песни Керсти Сейтам, постановщик Уку Уусберг. Концерт праздника песни закончится ориентировочно в 21.00.
Речь президента Эстонии на XIII Молодежном празднике песни и танца «Püha on maa» 2 июля 2023 года на Певческом поле в Таллинне
Дорогие участники Праздника песни и танца! Дорогая Эстония!
Любовь лежит в основе всего. И если мы не можем взять с собой в повседневную жизнь особое ощущение праздника песни и танца, то согревающую всё любовь получим обязательно. Как и единство. Мы должны его обрести.
Оно не обязательно проявляется во всем, но необходимо в главном. Единство должно содержаться в воле иметь свое государство. В желании сохранять свой язык и культуру.
Защищать и уважать всех людей, с которыми мы вместе живем здесь, в маленькой Эстонии. Потому что это наша единственная Эстония, в которой мы все вместе. В основе этого лежит любовь к другим людям и к своей земле. К той земле, где царит правда Якоба Хурта: мы живем не хлебом единым.
Кроме хлеба, нам требуется что-то еще, что придает смысл работе и учебе, повседневным политическим спорам, заботе об экономике и судьбе народа. Что-то возвышенное. Необъятное. Священное, которое выше повседневности, как и отчизна. И только мы можем считать эту землю священной, сохранять ее такой и воспевать.
Благодарю всех, кто помог провести нынешний молодежный праздник, начиная от общего руководства, организаторов и дирижеров с хореографами, и заканчивая родителями, которые еще сегодня ночью гладили народные костюмы для своих детей, поварами, готовившими суп для праздника, и наконец водителями автобусов, которые безопасно развезут сегодня участников праздника по домам.
Все это - ежедневно рождающееся в нашем едином желании эстонское чудо, где любовь в основе всего.
Пусть вечно здравствует наша священная земля!