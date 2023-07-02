«Может появиться новый Пригожин»: эксперт о страхах Путина

- А если он теперь начнет закручивать гайки, обвинит в предательстве и посадит каких-то высоких чинов, например, того же генерала Суровикина?

- Если Путин хотел навести ужас на верхушку, то почему до сих пор жив Пригожин? Почему власти раздают медали разбежавшимся при появлении «вагнеровцев» ростовским полицейским? Даже если кого-то и посадят, это принципиально не изменит ситуацию. Путину придется платить за лояльность, а денег у него не так много, как раньше. Да и 2024 год надвигается, когда пройдут так называемые «выборы президента».

- А что помешает Путину провести их так же, как и все предыдущие - по сути, не участвовать в них и все равно «победить»?

- Популярность Путина падает и продолжит падать. В сущности, сегодня Пригожин, возможно, также популярен, как Путин, если не больше. В глазах элиты Путин отныне больше не гарант стабильности. Это обязательно скажется в 2024 году.

- Как?

- Я полагаю, существуют две верхушечные группировки. Одна желала бы продолжить и выиграть войну против Украины, но действовать для этого более эффективно и жестоко. Думаю, эти люди способны пойти на новую попытку переворота. Другая группа понимает: эту войну не выиграть. Думаю, они будут подталкивать Путина к тому, чтобы не выдвигать кандидатуру на выборах, найти кого-то еще, кто мог бы начать переговоры с Украиной. Однако мне трудно представить себе, что Путин выберет этот сценарий. Он очень боится потерять власть, поэтому захочет опять продлить свои полномочия. Так что новые кризисы неизбежны.

- Какова во всем этом роль российского общества? Влияет ли оно на события?

- Сегодня это, скорее, общество наблюдателей, а не участников событий. Значительная часть людей, несомненно, хочет перемен, но не готова или боится что-либо для этого делать самостоятельно. Мятеж это, в общем-то, продемонстрировал.

- Общество готово к продолжению агрессии против Украины?