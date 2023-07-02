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Фото ⟩ Настоящее искусство: в Эстонии появился необычный автобусный павильон

Эва Самольберг-Пальми
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Автобусная остановка «Сальда»
Автобусная остановка «Сальда» Фото: PRTKR

Автобусная остановка «Сальда» в волости Кадрина кардинально изменилась. 

Автором работы является граффити-художник PRTKR, благодаря которому различные объекты в волости Кадрина приобретают более красивый вид.

Тема настенной росписи на остановке «Сальда» вполне актуальна: по словам художника, на ней изображен сидящий на двери заядлый путешественник, который прячется там от медвежонка.

Всего несколько дней назад медведица преследовала велосипедиста в волости Вяйке-Маарья. Подробнее читайте об этом ЗДЕСЬ.

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