Фото ⟩ Настоящее искусство: в Эстонии появился необычный автобусный павильон

Автобусная остановка «Сальда» в волости Кадрина кардинально изменилась.
Автором работы является граффити-художник PRTKR, благодаря которому различные объекты в волости Кадрина приобретают более красивый вид.
Тема настенной росписи на остановке «Сальда» вполне актуальна: по словам художника, на ней изображен сидящий на двери заядлый путешественник, который прячется там от медвежонка.
Всего несколько дней назад медведица преследовала велосипедиста в волости Вяйке-Маарья. Подробнее читайте об этом ЗДЕСЬ.