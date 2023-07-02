Фото ⟩ Праздник народной музыки очаровал как публику, так и выступающих

«Праздник народной музыки для музыкантов как праздник песни для певцов, - сказал руководитель праздника народной музыки Юхан Уппин. - В народной музыке нет своего единого гимна, мы к каждому концерту стараемся найти из архивов новые произведения, и мне кажется, что по сравнению с местами, где раньше проходил праздник народной музыки, мы нашли для своего праздника достойное место именно здесь на площади Вабадузе. Мне здесь очень нравится».

Сначала прогноз погоды предвещал дожди, и он даже немного шел, после чего небо сразу прояснилось. Уппин остался очень доволен праздником. «Что я могу сказать, я очень рад», - сказал он, глядя на ясное небо, музыкантов на сцене и площадь, которая была полностью заполнена публикой.

Народную музыку пришел послушать президент Эстонской Республики Алар Карис, который также выразил радость, что праздник народной музыки растет, проходит как часть праздника песни и танца, и он уверен, что площадь Вабадузе по своему месторасположению и размеру стала удачным выбором места проведения праздника.

Выступавшие на празднике музыканты также остались очень довольны. Больше всего они были рады тому, что выступление прошло очень хорошо, и погода им благоволила. Молодой талантливый музыкант Айа Рикка, которая играет на каннели, сказала, что обычно она и другие музыканты выступают по одному или в маленьком ансамбле, но в это раз они получили возможность играть в составе оркестра.

На празднике выступили 830 музыкантов и 83 коллектива со всей Эстонии. Музыканты были разделены на группы по инструментам: каннели, волынки, скрипки, гармоники, акордионы, щипковые струнные инструменты и сводный оркестр. Если по группам состав музыкантов на сцене был 20-150 музыкантов, то в конце концерта выступил уникальный состоящий из смешанных оркестров сводный оркестр, в который вошло 330 народных музыкантов. На празднике народной музыки прозвучало 35 произведений, которые были сочинены и обработаны специально для этого праздника и полностью представили эстонскую народную музыку.