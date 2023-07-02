Вс, 2.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Не вернулся домой: полиция ищет пропавшего 41-летнего мужчину

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Пропавший 41-летний Михкель.
Пропавший 41-летний Михкель. Фото: Полиция

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Тарту 41-летнего Михкеля. 

Михкель считается пропавшим со вторника, когда он в последний раз был в своем доме в тартуском районе Веэрику. С тех пор родственники искали его, но не смогли найти. Его телефон отключен.

Рост Михкеля почти 190 сантиметров, у него стройное и спортивное телосложение. На нем могут быть темно-синие шорты, черная майка или футболка, на ногах могут быть кроссовки или шлепки. 

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Михкеля, просят позвонить в Центр тревоги по номеру 112. 

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх