Не вернулся домой: полиция ищет пропавшего 41-летнего мужчину

Михкель считается пропавшим со вторника, когда он в последний раз был в своем доме в тартуском районе Веэрику. С тех пор родственники искали его, но не смогли найти. Его телефон отключен.

Рост Михкеля почти 190 сантиметров, у него стройное и спортивное телосложение. На нем могут быть темно-синие шорты, черная майка или футболка, на ногах могут быть кроссовки или шлепки.