Не вернулся домой: полиция ищет пропавшего 41-летнего мужчину

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Тарту 41-летнего Михкеля.
Михкель считается пропавшим со вторника, когда он в последний раз был в своем доме в тартуском районе Веэрику. С тех пор родственники искали его, но не смогли найти. Его телефон отключен.
Рост Михкеля почти 190 сантиметров, у него стройное и спортивное телосложение. На нем могут быть темно-синие шорты, черная майка или футболка, на ногах могут быть кроссовки или шлепки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Михкеля, просят позвонить в Центр тревоги по номеру 112.