Беспорядки во Франции продолжились после похорон подростка: сотни задержанных

Во время пятой ночи беспорядков из-за гибели подростка во Франции были задержаны по меньшей мере 427 человек, сообщило МВД.
В стране для поддержания порядка задействованы около 45 000 полицейских — столько же, сколько вчера.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен уже похвалил сотрудников правоохранительных органов за «решительные действия», которые привели к «более спокойной ночи».
Ранее он подтвердил, что дополнительные подразделения были отправлены в Марсель и Лион после того, как власти этих городов запросили дополнительную помощь.
Сегодня в Марселе были зарегистрированы случаи мародерства, и массовых столкновений между протестующими и полицейскими. На кадрах с места событий видно, что полиция применила слезоточивый газ против жителей города. Всего в Марселе были задержаны 56 человек.
Специальные подразделения полиции по борьбе с беспорядками отправлены также в Лилль.
В Париже полиция усилила меры безопасности на Елисейских полях, после того как в соцсетях стали публиковать призывы собираться там.
На улице, обычно заполненной туристами, подразделения силовиков стали проводить выборочные проверки, пишет Reuters.
Фасады магазинов люксовых брендов были заколочены, чтобы предотвратить возможные грабежи и мародерство.
Несмотря на это, столкновений протестующих с полицейскими избежать не удалось, пишет газета Le Figaro.
По последним данным, в городе задержаны более 126 человек.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отложил запланированный визит в Германию. Во время четвертой ночи беспорядков в стране были арестованы более 1300 человек.
Участники беспорядков поджигали здания и автомобили, а также врывались в магазины по всей стране, в том числе в Марселе, Лионе, Тулузе, Страсбурге, Лилле и Париже, в одном из пригородов которого — Нантере — и погиб 17-летний подросток.
По предварительным данным, несовершеннолетний Наэль М., потомок иммигрантов из Алжира, во вторник утром был остановлен полицейским патрулем за рулем автомобиля Mercedes за нарушение правил и застрелен.
Полицейские поначалу заявили, что подросток пытался сбить их, но на опубликованном позже видео происшествие выглядит иначе.
Из-за смерти Наэля в обществе вновь зазвучали жалобы на брутальные методы французской полиции и обвинения ее в систематическом расизме. Подобные беспокойства о работе французских правоохранительных сил разделяют и международные правозащитные организации.
В субботу в Нантере проходят похороны Наэля. На церемонии прощания в местной мечети собралась большая толпа людей, и местным властям пришлось установить металлические ограждения для направления потока людей, передает газета Le Monde.
Семья молодого человека попросила прессу оставаться в стороне от церемонии.
Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в пятницу сообщил, что около трети задержанных за участие в беспорядках «молоды или очень молоды». Глава МВД Жеральд Дарманен позже уточнил, что некоторым арестованным всего по 13 лет.
Он призвал родителей принять меры и убедиться, что дети, собиравшиеся протестовать, остались дома
Макрон осудил волну беспорядков, охвативших Францию в последние дни, и заявил, что смертью Наэля их участники пытаются оправдать насилие, назвав это «недопустимым использованием смерти подростка в своих целях».
Полицейский, застреливший подростка, арестован, ему предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве. В четверг он публично извинился перед семьей погибшего.
Его адвокат Лоран-Франк Льенар сказал, что полицейский «опустошен» и что его подзащитный — не такой человек, который «встает по утрам, чтобы убивать людей».
«Первыми словами, которые он произнес, были извинения. И последними словами, которые он сказал, были извинения перед семьей», — заявил адвокат обвиняемого.
Обвинения в расизме в адрес полиции Франции
Как передает из Нантера европейский редактор Би-би-си Катя Адлер, большинство людей, с которыми она там разговаривала, сочувствуют бунтующей молодежи.
«Они говорят нам, что дискриминация со стороны полиции широко распространена в подобных рабочих кварталах, где многие из жителей имеют североафриканское происхождение», - пишет она.
«Суть их слов можно свести к тому, что во Франции все граждане считаются равными. Но некоторые равнее других», - добавляет Адлер.
При этом, она поясняет, что большинство ее собеседников резко отрицательно относятся к беспорядкам и насилию.
Те же эмоции отражены и в заявлении сборной Франции по футболу, обратившейся к бунтующей молодежи в соцсетях капитана команды Килиана Мбаппе.
«Многие из нас выросли в рабочих кварталах, и мы разделяем чувство боли и печали. Но печаль усугубляется тем, что нам приходится беспомощно наблюдать за этим процессом саморазрушения», - написали футболисты, призвав прекратить насилие и разрушение своих же кварталов.
О проблеме брутальности и дискриминации в работе полиции Франции уже много лет говорят и международные правозащитные организации.
Так в 2021 году шесть НГО, включая Amnesty International и Human Rights Watch, подали коллективный иск против французского правительства за предполагаемую систематическую дискриминацию по отношению к темнокожим жителям со стороны полицейских, осуществляющих проверку документов.
В пятницу Офис Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выступил с критикой французской полиции, заявив, что убийство подростка стало тем «моментом для страны, когда должны быть приняты серьезные меры против глубоких проблем расизма и расовой дискриминации в правоохранительных органах».
МИД Франции назвал эти обвинения полностью необоснованными.