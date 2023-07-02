Беспорядки во Франции: в Марселе полиция применила слезоточивый газ, в Париже протестующие вышли на Елисейские поля

В стране для поддержания порядка задействованы около 45 000 полицейских — столько же, сколько вчера.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен уже похвалил сотрудников правоохранительных органов за «решительные действия», которые привели к «более спокойной ночи».

Ранее он подтвердил, что дополнительные подразделения были отправлены в Марсель и Лион после того, как власти этих городов запросили дополнительную помощь.

Сегодня в Марселе были зарегистрированы случаи мародерства, и массовых столкновений между протестующими и полицейскими. На кадрах с места событий видно, что полиция применила слезоточивый газ против жителей города. Всего в Марселе были задержаны 56 человек.

Специальные подразделения полиции по борьбе с беспорядками отправлены также в Лилль.

В Париже полиция усилила меры безопасности на Елисейских полях, после того как в соцсетях стали публиковать призывы собираться там.

На улице, обычно заполненной туристами, подразделения силовиков стали проводить выборочные проверки, пишет Reuters.

Фасады магазинов люксовых брендов были заколочены, чтобы предотвратить возможные грабежи и мародерство.

Несмотря на это, столкновений протестующих с полицейскими избежать не удалось, пишет газета Le Figaro.

По последним данным, в городе задержаны более 126 человек.

Полиция частично перекрыла Елисейские поля в Париже Фото: Reuters

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отложил запланированный визит в Германию. Во время четвертой ночи беспорядков в стране были арестованы более 1300 человек.