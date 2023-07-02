На Певческом поле работает детская площадка и сектор для посетителей с особыми потребностями

По словам директора по маркетингу Balbiino Анне Тяэкре, на детскую площадку дети могут приходить вместе с родителями. «Маленькие дети могут быстро устать на празднике песни и для того, чтобы у них также остались положительные эмоции от праздника, мы из таких шалашей-иглу и кресел-мешков сделали удобную зону для отдыха», - сказала Тяэкре.

На детской площадке есть также две иглу-палатки с кондиционерами, куда в холодную и дождливую погоду можно прийти погреться или в жаркую погоду спрятаться от солнца.

На время концерта также установлена отдельная палатка для молодых мам, где можно покормить ребенка. Детская площадка Balbiino находится в секторе Мере на Таллиннском Певческом поле и открыта весь день.

На празднике песни для тех посетителей с особыми потребностями, которым нужен сопровождающий, выделена площадка между сценой и маяком в секторе А7, где имеются сидячие места. Для того чтобы пройти в этот сектор, нужно заранее купить билет, по которому сопровождающее лицо проходит бесплатно. Концерт на месте будет сопровождаться сурдопереводом на эстонском языке, также в секторе удобно будут себя чувствовать посетители в инвалидных колясках и их сопровождающие. На месте также помогают волонтеры.

По словам руководителя доступности праздника песни и танца Аэт Урбас, сектор А7 уже готов и ждет посетителей. «На таком большом культурном мероприятии очень важно обеспечить условия, чтобы площадка была максимально доступна, и чтобы люди с особыми потребностями могли наравне с другими удобно наслаждаться праздником», - сказала Урбас.

У ворот Ору и Мере на Певческом поле установлены отдельные инфо-пункты для людей с особыми потребностями, где можно получить помощь и совет. Также там можно получить упрощенные тексты песен.

Посетителям на инвалидных креслах рекомендуется использовать ворота Мере, так как они находятся ближе всего к сектору А7.