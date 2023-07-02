В последние годы компании активно изучают новые возможности для улучшения баланса между работой и личной жизнью сотрудников. Четырехдневная рабочая неделя как одна из таких возможностей получила значительное внимание в СМИ, но компания Tele2 пошла еще дальше, предложив своим сотрудникам неограниченный отпуск.
Неограниченный отпуск: на рынке труда в Эстонии новый тренд
С идеей неограниченного отпуска еще в 2020 году выступил на данный момент уже бывший генеральный директор Tele2 Крис Роббинс, который хотел дать сотрудникам большую свободу и гибкость.
Равные возможности для всех сотрудников
Все началось с маленьких шагов: если раньше компания дарила сотруднику сувениры на день рождения, то теперь на день рождения предоставляли выходной. «Реакция наших сотрудников была невероятно положительной, - сказала руководитель по персоналу Tele2 Эве Каро.
Хотя неограниченный отпуск может звучать как научная фантастика, он на самом деле был введен в крупной компании и доступен для всех сотрудников Tele2, включая людей, работающих в сфере обслуживания клиентов. «Вначале против идеи были руководители представительств, которые боялись, что этой возможностью смогут воспользоваться только офисные работники и что это усугубит неравенство между работающими в представительствах и офисными работниками», - вспоминает Каро. Однако сейчас статистика показывает обратное – работающие в представительствах и в офисе одинаково пользуются возможностями неограниченного отпуска.
Сотрудникам не нужно обосновывать отпуск
Вместе с неограниченным отпуском произошли значительные изменения в подходе Tele2 к дням отгула. «Мы исключили определенные дни, такие как дни похорон или свадеб и дни здоровья, поскольку поняли, что нам на самом деле нам не нужно точно знать, почему человеку нужен выходной. Человеку не нужно обосновывать, почему он хочет отдохнуть», - сказала Каро. Однако по новой концепции, прежде чем взять неограниченный отпуск, надо израсходовать обычные дни отпуска, которых в Tele2 и так больше, чем в большинстве компаний.
«Еще до создания возможности неограниченного отпуска мы не считали выходные за дни отпуска, и если государственный праздник выпадает на выходной, наши сотрудники получают за это дополнительный выходной», - пояснила Каро. В остальном правила неограниченного отпуска аналогичны обычному отпуску.
Каро привела пример, что на самом деле работник не отдыхает несколько месяцев подряд, как можно было бы подумать, а в среднем отпуск берется четыре дня подряд за один раз. Также неограниченный отпуск гарантирует сотрудникам спокойствие в случае эмоционального выгорания или других личных проблем, т.е. им не нужно брать больничный или беспокоиться о доходах. При предоставлении отпуска всегда учитывается, что в представительствах есть сотрудники и что весь отдел не отдыхает от офиса одновременно, как и в случае обычного отпуска.
Неограниченный отпуск повышает удовлетворенность
Tele2 также протестировала в выбранном отделе четырехдневную рабочую неделю, однако такой формат работы не стали внедрять. «Мы понимали, что четырехдневная рабочая неделя потребует большего количества сотрудников, поскольку во время эксперимента некоторые сотрудники чувствовали чрезмерное давление, чтобы выполнить пятидневную работу за четыре дня», - пояснила Каро.
Хотя система неограниченных отпусков невыгодна в компании, Каро считает, что всегда лучше сохранить существующих сотрудников, чем проходить новый процесс найма и обучать новых сотрудников. «Наши сотрудники знают, что, если это необходимо, у них есть право брать больше дней отпуска, чем требуется по закону. Мы надеемся, что новое направление еще больше повысит удовлетворенность сотрудников и их приверженность компании», - пояснила Каро.