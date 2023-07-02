Неограниченный отпуск: на рынке труда в Эстонии новый тренд

«Еще до создания возможности неограниченного отпуска мы не считали выходные за дни отпуска, и если государственный праздник выпадает на выходной, наши сотрудники получают за это дополнительный выходной», - пояснила Каро. В остальном правила неограниченного отпуска аналогичны обычному отпуску.

Каро привела пример, что на самом деле работник не отдыхает несколько месяцев подряд, как можно было бы подумать, а в среднем отпуск берется четыре дня подряд за один раз. Также неограниченный отпуск гарантирует сотрудникам спокойствие в случае эмоционального выгорания или других личных проблем, т.е. им не нужно брать больничный или беспокоиться о доходах. При предоставлении отпуска всегда учитывается, что в представительствах есть сотрудники и что весь отдел не отдыхает от офиса одновременно, как и в случае обычного отпуска.

Неограниченный отпуск повышает удовлетворенность

Tele2 также протестировала в выбранном отделе четырехдневную рабочую неделю, однако такой формат работы не стали внедрять. «Мы понимали, что четырехдневная рабочая неделя потребует большего количества сотрудников, поскольку во время эксперимента некоторые сотрудники чувствовали чрезмерное давление, чтобы выполнить пятидневную работу за четыре дня», - пояснила Каро.