Женщина, потерявшая работу из-за своих взглядов на биологический пол, получит компенсацию в размере 100 тысяч фунтов

В марте 2019 года аналитический Центр глобального развития (CGD), где женщина работала экспертом по налогообложению, не стал продлевать ее контракт, после того как в своем Twitter Форстейтер написала, что ни один человек не в силах изменить свой биологический пол.

Трибунал по урегулированию трудовых споров пришел к выводу, что решение не продлевать ее контракт было дискриминационным. В качестве компенсации суд обязал бывшего работодателя выплатить женщине 91,5 тыс. фунтов недополученной зарплаты и еще почти 15 тыс. - в качестве пени за просрочку платежа.

В CGD заявили, что продолжат попытки создать для сотрудников инклюзивную атмосферу.

Форстейтер, запустившая информационную кампанию Sex Matters («Пол имеет значение»), полагает, что биологический пол любого человека остается неизменным на протяжении всей жизни и его не нужно путать с гендерной идентичностью.

По ее словам, решение суда ясно дает работодателям понять, что «это такая же дискриминация, как и любая другая».

В числе тех, кто поспешил поздравить Форстейтер с победой, была и автор книг о Гарри Поттере, писательница Джоан Роулинг, чья позиция по поводу гендерных вопросов также неоднократно оборачивалась для нее скандалами и шквалом критики в соцсетях.