Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет пропавшую 19-летннюю Анну

В последний раз Анну видели вчера, 1 июля, в девять часов вечера на улице Пикк в Тапа с мужчиной, который старше ее. После этого она не вернулась в место своего ночлега и дозвониться до нее невозможно.

У Анны светлые волосы, худое телосложение, рост около 165 см. На ней синие джинсы, сине-розовая толстовка, кроссовки и обычно она носит сумку через плечо.

У нее довольно быстрая походка, и она может передвигаться в согнутом положении. Анна может плохо осознавать окружающие ее опасности, и ее речь может быть невнятной. Он говорит по-русски, но понимает и по-эстонски.