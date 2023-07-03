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ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Туризм - редко и дорого: изголодались по поездкам, огородный загар, отдыхать не умеем

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
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Участник опроса недели.
Участник опроса недели. Фото: Денис Антонов

По данным Дпартамента статистики, в прошлом году жители Эстонии более миллиона раз покидали страну в туристических целях. Хотя доковидный уровень еще не достигнут, но и эта цифра на 90 процентов больше, чем в 2021 году. Rus.Postimees узнал у жителей Эстонии, как изменились их туристические привычки, нужно ли брать кредит на отдых и какие страны сегодня популярны.

Лима Магженова, повар (Маарду)

Лима Магженова.
Лима Магженова. Фото: Денис Антонов

- Изменились ли традиции отдыха после антиковидных ограничений при постоянно высокой инфляции?

- Никакие кризисы не влияют на мое желание отдыхать так, как я хочу. Я всегда найду деньги и поеду. Просто стало дороже, и людям приходится на чем-то экономить. Для многих это стало редко и дорого. 

- Вы уже накопили деньги на отдых?

- Да. Я практически не пользуюсь автомобилем. Посчитала и решила экономить на нем, чтобы два раза в год ездить на отдых в тепло.

- Поменялись ли направление путешествий?

- Да, из-за войны направления у многих моих знакомых сильно поменялись. Еще само время на пересечение границ увеличилось. Например, у меня родственники приехали, они двадцать часов стояли на границе. Условия отдыха изменились, а желание осталось. Это очень важно - от всего отрешиться.

- Где вы от всего отрешаетесь?

- Езжу отдыхать в Грецию к брату, он живет там давно. Тепло, море, фрукты.

Андрей Смирнов, технолог (Вильянди)

Андрей Смирнов.
Андрей Смирнов. Фото: Денис Антонов

- Изменились ли традиции отдыха после антиковидных ограничений при постоянно высокой инфляции?

- Еще как изменились. Люди стали менее подвижны. А этот ковид совсем разучил их куда-то вставать и идти. Отдыхать разучились и взрослые, и дети. Попробуйте сейчас мальчишку восьми или десяти лет на футбол во двор позвать - ничего не получится. Дети не успевают родиться, так уже в руках у них компьютер, планшет, телефон. Не умеем отдыхать. 

- Вы уже накопили деньги на отдых?

- Какие накопления? Инфляция все съедает у людей. Денег ни у кого нет, сколько ни работай. Ехать куда-то на теплое море - это очень большие траты. Больше отдыхают дома, получают огородный загар на дачных участках. Отдых внутри страны с сельскохозяйственной пользой для семьи.

- Как вы относитесь к тому, чтобы на путешествие взять кредит?

- Положительно, я бы сказал раньше. В прошлом я мог бы взять кредит, чтобы слетать на Юг и потом за год отработать. Сейчас я бы очень подумал, прежде чем сделать этот шаг.

Дейв Сухаревич, студент (Таллинн)

Дейв Сухаревич.
Дейв Сухаревич. Фото: Денис Антонов

- Изменились ли традиции отдыха после антиковидных ограничений при постоянно высокой инфляции?

- И антиковидные ограничения, и высокая инфляция очень отрицательно сказались на экономике и на туризме. Мне кажется, что многие, кто привык посещать разные страны, теперь в этом удовольствии должны себе отказывать. Особенно если люди потеряли работу.

- Поменялись ли туристические направления?

- Да. Направления изменились. Все выбирают только дешевые туры, а это Египет, Болгария и Турция. Все остальное стало очень дорогим. Если бы мы были большой страной, может как-то это могли мы решить за счет внутреннего туризма. Но у нас, кроме Таллинна, мало что есть, что посмотреть. Если по разу или по два люди побывали в Пярну, в Нарве, в Тарту, то ехать третий раз не имеет смысла.

- Как вы относитесь к тому, чтобы на путешествие взять кредит?

- Я считаю, что брать кредит на отдых неразумно. И даже если есть накопления, надо десять раз подумать, стоит ли тратить на поездку, или во что-то вложить, чтобы сберечь их от инфляции.

Жанна Кузнецова, дизайнер (Тарту)

Жанна Кузнецова.
Жанна Кузнецова. Фото: Денис Антонов

- Изменились ли традиции отдыха после антиковидных ограничений при постоянно высокой инфляции?

- Если человек очень хочет ехать в путешествие, он собирается и едет. Его не могут остановить ковидные ограничения или проблемы с зарплатой на работе.

- Можно ли экономить на качестве отдыха?

- Все зависит от размера дохода на семью. Некоторые пытаются экономить на отдыхе. Мои все друзья обязательно выезжают куда-то отдыхать, чтобы сменить обстановку. Если могут, то находят горящие путевки, которые могут до половины стоимости тура сэкономить.

- Поменялись ли направление путешествий?

- У меня знакомые есть, которые ездят только в Турцию и им нравится. Для меня интересны разные направления. Я люблю путешествия по Европе.

- Как вы относитесь к тому, чтобы на путешествие взять кредит?

- Нет. Я к кредиту на отдых отношусь отрицательно. Нельзя представить себе спокойный отдых и путешествие, когда знаешь, что должен будешь оплачивать проценты весь год. Всегда можно откладывать в течение года и потом ехать.

Дмитрий Костряба, студент (Таллинн)

Дмитрий Костряба.
Дмитрий Костряба. Фото: Денис Антонов

- Изменились ли традиции отдыха после антиковидных ограничений при постоянно высокой инфляции?

- После ковидных ограничений люди перестали экономить на отдыхе и чаще стали ездить. Они устали сидеть дома и тратят свои сбережения, чтобы хорошо отдохнуть. У нас в Эстонии нет солнца, а из-за этого плохое настроение.

- Поменялись ли туристические направления?

- Нет, все выбирают юг. Обязательно нужно уезжать в теплые страны, на это нужно тратить деньги и не отказывать себе в этом. Я недавно побывал в Германии, там не тропики, но смена обстановки тоже может быть хорошим отдыхом. Я и по себе, и по знакомым знаю, как сильно угнетает наша северная дождливая природа, и смена декораций - это хороший выход. Приехав в новую страну, ты всегда имеешь возможность начать ее изучать, а это уже поднимает настроение.

Елена Кастуева, экономист (Маарду)

Елена Кастуева.
Елена Кастуева. Фото: Денис Антонов

- Люди чаще или реже стали путешествовать?

- Люди намного чаще стали ездить отдыхать в другие страны, чем раньше, потому что изголодались по поездкам, сидя под ковидными ограничениями. Но и в Эстонии у нас много интересного, и отдых качественный. Изоляция и закрытые границы подтолкнули многих открыть для себя эстонский отдых. У нас полно северной экзотики. Ею делятся в соцсетях, выкладывают свои впечатления, мы начинаем привыкать к этому.

- Поменялись ли туристические направления?

- Наверное, направления меняются в зависимости от проблем с логистикой. Сейчас участились случаи несовпадения рейсов и проволочек на границах. Но людей не пугают ни проблемы с перелетами, ни подорожание авиабилетов. Как ездили, так и продолжают.

Наталья Гетц, студентка (Таллинн)

Наталья Гетц.
Наталья Гетц. Фото: Денис Антонов

- Изменились ли традиции отдыха после антиковидных ограничений при постоянно высокой инфляции?

- Нет. Все, как и было. Так же как и раньше. Как тратили деньги на отдых, так и тратят. Отдых необходим для нас, на него надо тратиться и не экономить на теплых странах.

- Поменялись ли туристические направления?

- Мы в Эстонии выбираем южные направления, где можно загорать, купаться в море, просто лежать под солнцем и не иметь никаких забот. Чаще всего едут в Италию, Испанию, Португалию, Грецию.

- Как вы относитесь к тому, чтобы на путешествие взять кредит?

- Нет. Кредит на покупку тура, мне кажется, плохая идея. На что-то серьезное в жизни кредит брать разумно, но на отдых я бы никогда не взяла. Если денег нет, то лучше отказаться от самой поездки. А можно откладывать. Многие мои знакомые откладывают целый год, чтобы поехать в туристическую поездку.

Надежда Брухелия, домохозяйка (Маарду)

Надежда Брухелия.
Надежда Брухелия. Фото: Денис Антонов

- Люди чаще или реже стали путешествовать?

- Чаще. После трех лет домашнего заточения я вижу, что желание отдыхать у людей восстановилось. Люди стали активно тратить деньги на поездки, на отдых и путешествия.

- Поменялись ли туристические направления?

- Не знаю. Больше всего я слышу, что это Египет и Турция. И мне тоже эти направления нравятся. Там сам воздух южный, вода другая и песок нежный, южный. Никто тебя там не достает, не трогает, и все включено в отдых. Нам свойственно тепло выбирать, хотя из социальных сетей я замечаю, что многие в Литву и Латвию ездят отдыхать. Может, поеду как-нибудь. Там, наверное, много интересного есть, не только же пляжное времяпровождение.

- Какой отдых в ближайших планах?

- Пока планировать сложно, дети маленькие, так что далеко не поедем. Ну, и самолетов я тоже очень боюсь. А так думаем в тепло ехать.

София Аверченко, студентка (Таллинн)

София Аверченко.
София Аверченко. Фото: Денис Антонов

- Изменились ли традиции отдыха после антиковидных ограничений при постоянно высокой инфляции?

- Да, многие стали экономить на туризме, но я против такого. Жизнь у нас одна, надо обязательно любить себя и отдыхать.

- Поменялись ли туристические направления?

- Сейчас популярным становится туризм в Эстонии. У меня много знакомых, которые отдыхают зимой в Тарту и в Нарве. А летом, когда у нас тоже бывает очень тепло, можно недорого отдыхать в Пярну. Это стало особенно заметно из-за ковидных ограничений. Вместо дорогих авиаперелетов люди через два часа на поезде могут получить замечательный курорт.

- Как вы относитесь к тому, чтобы на путешествие взять кредит?

- Не надо брать кредитов. Если мало денег, посмотрите в соцсетях советы блогеров. Сейчас столько информации, как дешево можно отдохнуть, что выбрать можно под любой скромный бюджет. Было бы желание искать такие варианты.

Владислав Акулин, инженер (Маарду)

Владислав Акулин.
Владислав Акулин. Фото: Денис Антонов

- Изменились ли традиции отдыха после антиковидных ограничений при постоянно высокой инфляции?

- Из-за изоляции интерес к зарубежным поездкам у людей резко упал, все привыкли проводить время дома за компьютерами и телефонами. Это и по соседям видно, и по друзьям, и по родственникам.

- Поменялись ли туристические направления?

- Направления поменялись. Если кто куда едет, то внутри страны. Очень многие открыли для себя внутренний туризм. У моего друга форелевая ферма, и на нее стали приезжать в основном жители Эстонии. Я сам рекомендую ехать на озера, рекомендую изучать наши города, особенно их историческую часть. У нас Пярну, Таллинн, Раквере, Нарва - и за год не объехать, так много красивого.

- Можно ли экономить на качестве отдыха?

- На себя любимого надо всегда тратить и не экономить. Сейчас откладываем всей семьей, чтобы поехать в Отепя на зимний отдых. У нас маленькие дети, и я хочу, чтобы они приучались к нашему традиционному эстонскому отпуску, а это лыжи и коньки.

Комментарий автора

По словам аналитика Статистического управления Эстонии Сигрид Саагпакк, если в 2019 году было совершено 1,7 миллиона поездок с ночевкой за границу и 3,4 миллиона поездок внутри страны, то в прошлом году за границу было совершено немногим более миллиона поездок, а количество поездок по Эстонии насчитывалось 2,6 миллиона.

В списке туристических маршрутов у жителей Эстонии лидируют Финляндия и Латвия. По статистике, в гости к северным соседям ездили 140000 раз, что на 68 процентов чаще, чем в прошлом году, а к южным наведывались 128100 раз, то есть почти в 2,5 раза больше, чем в 2021 году.

Также в топ туристических направлений попала Италия, которую посетило 93 300 жителей Эстонии, Турция с 82 800 любителями восточной экзотики и Швеция, где отдыхать или поработать предпочли 77 300 наших соотечественников.

Несмотря на экономический кризис, по сравнению с 2021 годом траты жителей Эстонии на зарубежные поездки в прошлом году выросли в среднем на 15 процентов.

«Самые большие расходы были на транспорт, проживание, питание и напитки. В большинстве случаев жители Эстонии останавливались за границей в каком-либо платном жилье, - комментирует основные туристические расходы Сигрид Саагпакк. - Если сравнить данные с данными несколько лет назад, то бесплатные варианты размещения используются почти в два раза меньше, чем в допандемический период».

Также увеличилось количество туристических визитов внутри страны. В 2022 году с ночевкой в ​​пределах Эстонии совершались с целью отдыха 1,5 миллиона поездок, 767 000 раз люди посещали друзей или родственников, а поездок по долгу службы было зарегистрировано более 253 000 командировок, что на 23 процента больше, чем в 2021 году.

Самыми популярными направлениями для поездок по Эстонии, как и в предыдущие годы были Таллинн, Харьюмаа, Пярнумаа и Тартуммаа. По сравнению с 2021 годом увеличилось количество посещений Хийумаа (на 57 процентов) и Ида-Вирумаа (на 42 процента).

Всего на зарубежные поездки жители Эстонии потратили более миллиарда евро, а на туристические визиты внутри страны около 178 миллионов евро.

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