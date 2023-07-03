ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Туризм - редко и дорого: изголодались по поездкам, огородный загар, отдыхать не умеем

- Направления поменялись. Если кто куда едет, то внутри страны. Очень многие открыли для себя внутренний туризм. У моего друга форелевая ферма, и на нее стали приезжать в основном жители Эстонии. Я сам рекомендую ехать на озера, рекомендую изучать наши города, особенно их историческую часть. У нас Пярну, Таллинн, Раквере, Нарва - и за год не объехать, так много красивого.

- На себя любимого надо всегда тратить и не экономить. Сейчас откладываем всей семьей, чтобы поехать в Отепя на зимний отдых. У нас маленькие дети, и я хочу, чтобы они приучались к нашему традиционному эстонскому отпуску, а это лыжи и коньки.

Комментарий автора

По словам аналитика Статистического управления Эстонии Сигрид Саагпакк, если в 2019 году было совершено 1,7 миллиона поездок с ночевкой за границу и 3,4 миллиона поездок внутри страны, то в прошлом году за границу было совершено немногим более миллиона поездок, а количество поездок по Эстонии насчитывалось 2,6 миллиона.

В списке туристических маршрутов у жителей Эстонии лидируют Финляндия и Латвия. По статистике, в гости к северным соседям ездили 140000 раз, что на 68 процентов чаще, чем в прошлом году, а к южным наведывались 128100 раз, то есть почти в 2,5 раза больше, чем в 2021 году.

Также в топ туристических направлений попала Италия, которую посетило 93 300 жителей Эстонии, Турция с 82 800 любителями восточной экзотики и Швеция, где отдыхать или поработать предпочли 77 300 наших соотечественников.

Несмотря на экономический кризис, по сравнению с 2021 годом траты жителей Эстонии на зарубежные поездки в прошлом году выросли в среднем на 15 процентов.

«Самые большие расходы были на транспорт, проживание, питание и напитки. В большинстве случаев жители Эстонии останавливались за границей в каком-либо платном жилье, - комментирует основные туристические расходы Сигрид Саагпакк. - Если сравнить данные с данными несколько лет назад, то бесплатные варианты размещения используются почти в два раза меньше, чем в допандемический период».

Также увеличилось количество туристических визитов внутри страны. В 2022 году с ночевкой в ​​пределах Эстонии совершались с целью отдыха 1,5 миллиона поездок, 767 000 раз люди посещали друзей или родственников, а поездок по долгу службы было зарегистрировано более 253 000 командировок, что на 23 процента больше, чем в 2021 году.

Самыми популярными направлениями для поездок по Эстонии, как и в предыдущие годы были Таллинн, Харьюмаа, Пярнумаа и Тартуммаа. По сравнению с 2021 годом увеличилось количество посещений Хийумаа (на 57 процентов) и Ида-Вирумаа (на 42 процента).

Всего на зарубежные поездки жители Эстонии потратили более миллиарда евро, а на туристические визиты внутри страны около 178 миллионов евро.