По данным Дпартамента статистики, в прошлом году жители Эстонии более миллиона раз покидали страну в туристических целях. Хотя доковидный уровень еще не достигнут, но и эта цифра на 90 процентов больше, чем в 2021 году. Rus.Postimees узнал у жителей Эстонии, как изменились их туристические привычки, нужно ли брать кредит на отдых и какие страны сегодня популярны.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Туризм - редко и дорого: изголодались по поездкам, огородный загар, отдыхать не умеем
Лима Магженова, повар (Маарду)
- Изменились ли традиции отдыха после антиковидных ограничений при постоянно высокой инфляции?
- Никакие кризисы не влияют на мое желание отдыхать так, как я хочу. Я всегда найду деньги и поеду. Просто стало дороже, и людям приходится на чем-то экономить. Для многих это стало редко и дорого.
- Вы уже накопили деньги на отдых?
- Да. Я практически не пользуюсь автомобилем. Посчитала и решила экономить на нем, чтобы два раза в год ездить на отдых в тепло.
- Поменялись ли направление путешествий?
- Да, из-за войны направления у многих моих знакомых сильно поменялись. Еще само время на пересечение границ увеличилось. Например, у меня родственники приехали, они двадцать часов стояли на границе. Условия отдыха изменились, а желание осталось. Это очень важно - от всего отрешиться.
- Где вы от всего отрешаетесь?
- Езжу отдыхать в Грецию к брату, он живет там давно. Тепло, море, фрукты.
Андрей Смирнов, технолог (Вильянди)
- Изменились ли традиции отдыха после антиковидных ограничений при постоянно высокой инфляции?
- Еще как изменились. Люди стали менее подвижны. А этот ковид совсем разучил их куда-то вставать и идти. Отдыхать разучились и взрослые, и дети. Попробуйте сейчас мальчишку восьми или десяти лет на футбол во двор позвать - ничего не получится. Дети не успевают родиться, так уже в руках у них компьютер, планшет, телефон. Не умеем отдыхать.
- Вы уже накопили деньги на отдых?
- Какие накопления? Инфляция все съедает у людей. Денег ни у кого нет, сколько ни работай. Ехать куда-то на теплое море - это очень большие траты. Больше отдыхают дома, получают огородный загар на дачных участках. Отдых внутри страны с сельскохозяйственной пользой для семьи.
- Как вы относитесь к тому, чтобы на путешествие взять кредит?
- Положительно, я бы сказал раньше. В прошлом я мог бы взять кредит, чтобы слетать на Юг и потом за год отработать. Сейчас я бы очень подумал, прежде чем сделать этот шаг.
Дейв Сухаревич, студент (Таллинн)
- Изменились ли традиции отдыха после антиковидных ограничений при постоянно высокой инфляции?
- И антиковидные ограничения, и высокая инфляция очень отрицательно сказались на экономике и на туризме. Мне кажется, что многие, кто привык посещать разные страны, теперь в этом удовольствии должны себе отказывать. Особенно если люди потеряли работу.
- Поменялись ли туристические направления?
- Да. Направления изменились. Все выбирают только дешевые туры, а это Египет, Болгария и Турция. Все остальное стало очень дорогим. Если бы мы были большой страной, может как-то это могли мы решить за счет внутреннего туризма. Но у нас, кроме Таллинна, мало что есть, что посмотреть. Если по разу или по два люди побывали в Пярну, в Нарве, в Тарту, то ехать третий раз не имеет смысла.
- Как вы относитесь к тому, чтобы на путешествие взять кредит?
- Я считаю, что брать кредит на отдых неразумно. И даже если есть накопления, надо десять раз подумать, стоит ли тратить на поездку, или во что-то вложить, чтобы сберечь их от инфляции.
Жанна Кузнецова, дизайнер (Тарту)
- Изменились ли традиции отдыха после антиковидных ограничений при постоянно высокой инфляции?
- Если человек очень хочет ехать в путешествие, он собирается и едет. Его не могут остановить ковидные ограничения или проблемы с зарплатой на работе.
- Можно ли экономить на качестве отдыха?
- Все зависит от размера дохода на семью. Некоторые пытаются экономить на отдыхе. Мои все друзья обязательно выезжают куда-то отдыхать, чтобы сменить обстановку. Если могут, то находят горящие путевки, которые могут до половины стоимости тура сэкономить.
- Поменялись ли направление путешествий?
- У меня знакомые есть, которые ездят только в Турцию и им нравится. Для меня интересны разные направления. Я люблю путешествия по Европе.
- Как вы относитесь к тому, чтобы на путешествие взять кредит?
- Нет. Я к кредиту на отдых отношусь отрицательно. Нельзя представить себе спокойный отдых и путешествие, когда знаешь, что должен будешь оплачивать проценты весь год. Всегда можно откладывать в течение года и потом ехать.
Дмитрий Костряба, студент (Таллинн)
- Изменились ли традиции отдыха после антиковидных ограничений при постоянно высокой инфляции?
- После ковидных ограничений люди перестали экономить на отдыхе и чаще стали ездить. Они устали сидеть дома и тратят свои сбережения, чтобы хорошо отдохнуть. У нас в Эстонии нет солнца, а из-за этого плохое настроение.
- Поменялись ли туристические направления?
- Нет, все выбирают юг. Обязательно нужно уезжать в теплые страны, на это нужно тратить деньги и не отказывать себе в этом. Я недавно побывал в Германии, там не тропики, но смена обстановки тоже может быть хорошим отдыхом. Я и по себе, и по знакомым знаю, как сильно угнетает наша северная дождливая природа, и смена декораций - это хороший выход. Приехав в новую страну, ты всегда имеешь возможность начать ее изучать, а это уже поднимает настроение.
Елена Кастуева, экономист (Маарду)
- Люди чаще или реже стали путешествовать?
- Люди намного чаще стали ездить отдыхать в другие страны, чем раньше, потому что изголодались по поездкам, сидя под ковидными ограничениями. Но и в Эстонии у нас много интересного, и отдых качественный. Изоляция и закрытые границы подтолкнули многих открыть для себя эстонский отдых. У нас полно северной экзотики. Ею делятся в соцсетях, выкладывают свои впечатления, мы начинаем привыкать к этому.
- Поменялись ли туристические направления?
- Наверное, направления меняются в зависимости от проблем с логистикой. Сейчас участились случаи несовпадения рейсов и проволочек на границах. Но людей не пугают ни проблемы с перелетами, ни подорожание авиабилетов. Как ездили, так и продолжают.
Наталья Гетц, студентка (Таллинн)
- Изменились ли традиции отдыха после антиковидных ограничений при постоянно высокой инфляции?
- Нет. Все, как и было. Так же как и раньше. Как тратили деньги на отдых, так и тратят. Отдых необходим для нас, на него надо тратиться и не экономить на теплых странах.
- Поменялись ли туристические направления?
- Мы в Эстонии выбираем южные направления, где можно загорать, купаться в море, просто лежать под солнцем и не иметь никаких забот. Чаще всего едут в Италию, Испанию, Португалию, Грецию.
- Как вы относитесь к тому, чтобы на путешествие взять кредит?
- Нет. Кредит на покупку тура, мне кажется, плохая идея. На что-то серьезное в жизни кредит брать разумно, но на отдых я бы никогда не взяла. Если денег нет, то лучше отказаться от самой поездки. А можно откладывать. Многие мои знакомые откладывают целый год, чтобы поехать в туристическую поездку.
Надежда Брухелия, домохозяйка (Маарду)
- Люди чаще или реже стали путешествовать?
- Чаще. После трех лет домашнего заточения я вижу, что желание отдыхать у людей восстановилось. Люди стали активно тратить деньги на поездки, на отдых и путешествия.
- Поменялись ли туристические направления?
- Не знаю. Больше всего я слышу, что это Египет и Турция. И мне тоже эти направления нравятся. Там сам воздух южный, вода другая и песок нежный, южный. Никто тебя там не достает, не трогает, и все включено в отдых. Нам свойственно тепло выбирать, хотя из социальных сетей я замечаю, что многие в Литву и Латвию ездят отдыхать. Может, поеду как-нибудь. Там, наверное, много интересного есть, не только же пляжное времяпровождение.
- Какой отдых в ближайших планах?
- Пока планировать сложно, дети маленькие, так что далеко не поедем. Ну, и самолетов я тоже очень боюсь. А так думаем в тепло ехать.
София Аверченко, студентка (Таллинн)
- Изменились ли традиции отдыха после антиковидных ограничений при постоянно высокой инфляции?
- Да, многие стали экономить на туризме, но я против такого. Жизнь у нас одна, надо обязательно любить себя и отдыхать.
- Поменялись ли туристические направления?
- Сейчас популярным становится туризм в Эстонии. У меня много знакомых, которые отдыхают зимой в Тарту и в Нарве. А летом, когда у нас тоже бывает очень тепло, можно недорого отдыхать в Пярну. Это стало особенно заметно из-за ковидных ограничений. Вместо дорогих авиаперелетов люди через два часа на поезде могут получить замечательный курорт.
- Как вы относитесь к тому, чтобы на путешествие взять кредит?
- Не надо брать кредитов. Если мало денег, посмотрите в соцсетях советы блогеров. Сейчас столько информации, как дешево можно отдохнуть, что выбрать можно под любой скромный бюджет. Было бы желание искать такие варианты.
Владислав Акулин, инженер (Маарду)
- Изменились ли традиции отдыха после антиковидных ограничений при постоянно высокой инфляции?
- Из-за изоляции интерес к зарубежным поездкам у людей резко упал, все привыкли проводить время дома за компьютерами и телефонами. Это и по соседям видно, и по друзьям, и по родственникам.
- Поменялись ли туристические направления?
- Направления поменялись. Если кто куда едет, то внутри страны. Очень многие открыли для себя внутренний туризм. У моего друга форелевая ферма, и на нее стали приезжать в основном жители Эстонии. Я сам рекомендую ехать на озера, рекомендую изучать наши города, особенно их историческую часть. У нас Пярну, Таллинн, Раквере, Нарва - и за год не объехать, так много красивого.
- Можно ли экономить на качестве отдыха?
- На себя любимого надо всегда тратить и не экономить. Сейчас откладываем всей семьей, чтобы поехать в Отепя на зимний отдых. У нас маленькие дети, и я хочу, чтобы они приучались к нашему традиционному эстонскому отпуску, а это лыжи и коньки.
Комментарий автора
По словам аналитика Статистического управления Эстонии Сигрид Саагпакк, если в 2019 году было совершено 1,7 миллиона поездок с ночевкой за границу и 3,4 миллиона поездок внутри страны, то в прошлом году за границу было совершено немногим более миллиона поездок, а количество поездок по Эстонии насчитывалось 2,6 миллиона.
В списке туристических маршрутов у жителей Эстонии лидируют Финляндия и Латвия. По статистике, в гости к северным соседям ездили 140000 раз, что на 68 процентов чаще, чем в прошлом году, а к южным наведывались 128100 раз, то есть почти в 2,5 раза больше, чем в 2021 году.
Также в топ туристических направлений попала Италия, которую посетило 93 300 жителей Эстонии, Турция с 82 800 любителями восточной экзотики и Швеция, где отдыхать или поработать предпочли 77 300 наших соотечественников.
Несмотря на экономический кризис, по сравнению с 2021 годом траты жителей Эстонии на зарубежные поездки в прошлом году выросли в среднем на 15 процентов.
«Самые большие расходы были на транспорт, проживание, питание и напитки. В большинстве случаев жители Эстонии останавливались за границей в каком-либо платном жилье, - комментирует основные туристические расходы Сигрид Саагпакк. - Если сравнить данные с данными несколько лет назад, то бесплатные варианты размещения используются почти в два раза меньше, чем в допандемический период».
Также увеличилось количество туристических визитов внутри страны. В 2022 году с ночевкой в пределах Эстонии совершались с целью отдыха 1,5 миллиона поездок, 767 000 раз люди посещали друзей или родственников, а поездок по долгу службы было зарегистрировано более 253 000 командировок, что на 23 процента больше, чем в 2021 году.
Самыми популярными направлениями для поездок по Эстонии, как и в предыдущие годы были Таллинн, Харьюмаа, Пярнумаа и Тартуммаа. По сравнению с 2021 годом увеличилось количество посещений Хийумаа (на 57 процентов) и Ида-Вирумаа (на 42 процента).
Всего на зарубежные поездки жители Эстонии потратили более миллиарда евро, а на туристические визиты внутри страны около 178 миллионов евро.
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