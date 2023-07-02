Дежавю – это вам не показалось. У науки есть объяснение

Для одних дежавю - сверхъестественное явление, другие объясняют его причинами неврологического характера.
Минуточку, разве мы незнакомы? Ах, я бывал здесь уже раньше! Извините, если вам кажется, что вы слышите эти фразы не в первый раз, то это должно быть дежавю. Вы когда-нибудь переезжали в новый город, как вдруг вам все здесь казалось уже знакомым? Или вы встретили человека и почувствовали, что уже видели его раньше? Если это так, то вы один из тех, кто испытал дежавю.
Как дежавю объясняют ученые
Французский философ и исследователь Эмиль Буарак придумал фразу, обозначающую Déjà-vu - «уже виденное» - еще в 1876 году, однако ученые пытались объяснить это явление еще задолго до этого. Древнегреческий философ Платон, например, считал это признаком прошлых жизней. Позже психоаналитик Зигмунд Фрейд описал дежавю как воспоминание о бессознательной фантазии в сочетании с желанием улучшить текущую ситуацию. Психиатр Карл Юнг, с другой стороны, считал, что это связано с коллективным подсознанием, в то время как в голливудских фильмах дежавю изображается как «ошибка в матрице».
«Ничто из этого не имеет ничего общего со сверхъестественными событиями. Дежавю совершенно нормально явление, когда возникает ощущение, что действия, мысли и чувства переживались людьми раньше, хотя на самом деле их не было», - считает Джеймс Дж. Джордано, профессор неврологии Джорджтаунского католического частного университета в Вашингтоне.
Около 90 процентов населения планеты в какой-то момент испытывали дежавю. Однако у него есть одна особенность: чем старше мы становимся, тем реже сталкиваемся с этим явлением.
Почему у вас возникает дежавю?
«На самом деле причин для дежавю нет. По сути, наш мозг работает как машина времени в пространстве. Он берет все, что есть в нашем настоящем, и связывает это с похожим или непохожим опытом из нашего прошлого. Это позволяет нашему мозгу планировать будущее. Однако бывает, что такие сигналы вызывают в нашем воображении путаницу», - объясняет профессор Джордано в интервью DW.
Джордано считает, что этот феномен зарождается в так называемом таламусе, участке мозга, который находится в его центральной части. Вся информация, полученная посредством слуха, вкуса, осязания должна пройти через таламус, чтобы попасть в самый внешний слой - кору головного мозга, к которой эта информация проходит дальнейшую интерпретацию и обработку.
«Если скорость этих совершенно разных взаимодействий неравнозначна, то наше восприятие настоящего может показаться воспоминанием. Таким образом, наш мозг иногда может перепутать настоящее с прошлым», - объясняет профессор Джордано.
Родерик Спирс, доцент, занимающийся изучением мигрени и клиническими исследованиями в частном Брауновском университете в городе Провиденсе штата Род-Айленд, согласен с тем, что нет четкого объяснения, почему и как возникает дежавю. Ученым трудно это сделать, не имея конкретного и осязаемого материала.
Как часто возникает дежавю?
«За дежавю трудно наблюдать, потому что оно происходит спонтанно. Мы не знаем, как мы можем вызвать такие эпизоды в лабораторных условиях», - не скрывая сожаления, подчеркивает Родерик Спирс.
Популярной теорией, с точки зрения неврологии, является так называемая двойная неврологическая обработка, при которой информация хранится и извлекается в мозге с помощью двух разными процессов. Например, вы сидите в гостиной и читаете эту статью. Из кухни доносится запах вашего ужина, кошка устроилась поудобнее в корзине рядом с вами, ваш мобильный телефон сигнализирует о том, что получено новое сообщение, а вы чувствуете тепло вечернего солнца на своей коже. Все эти разные по своей природе ощущения и восприятия во время обработки мозгом связываются друг с другом и фиксируются как единый опыт.
Согласно теории, если мозг обрабатывает эти входные данные с небольшой задержкой, он интерпретирует этот опыт как два последовательных события и таким образом заставляет вас почувствовать, что вы знакомы с одним из них из вашего прошлого.
Физик-теоретик Митио Каку считает, что дежавю - это расстройство памяти, которое возникает, когда «фрагменты воспоминаний, хранящихся в мозгу, вновь вызываются, если мы оказались в среде, напоминающей о том, что мы это уже когда-то переживали». Ученый занимается изучением теории о том, можем ли мы переключаться между параллельными Вселенными, и хочет ли дежавю нам поведать о нашем положении и ощущениях в этих Вселенных.
Другие исследования предполагают, что свою роль в дежавю может играть стресс. «Мозг работает лучше, когда он отдохнул и полон энергии. Когда вы сильно нервничаете или сильно волнуетесь, мозг устает. Тогда картина нашей мозговой активности может немного измениться», - поясняет Джордано.
Спирс добавляет, что люди с высоким уровнем образования чаще, чем менее образованные, испытывают дежавю: «Люди, которые придерживаются либеральных взглядов и много путешествуют, помнят свои сны и чаще сталкиваются с дежавю».
Дежавю - признак психического расстройства?
«Вовсе нет, - уверяет Джордан, - совершенно здоровые люди время от времени испытывают дежавю. Чаще всего это происходит в возрасте от 15 до 25 лет».
Тем не менее, Спирс советует тем, кто испытывает дежавю чаще, чем несколько раз в год, скажем, несколько раз в месяц, обратиться за медицинской помощью. Кроме того, если дежавю связано с потерей сознания или с необычным состоянием, похожем на сон, это может указывать на более серьезные проблемы со здоровьем.
В редких случаях дежавю может быть признаком нетипичного эпилептического припадка. «Большинство припадков возникает в височной доле мозга, когда она чрезмерно стимулируется, а человек все еще находится не в бессознательном, а полуобморочном состоянии. Это тоже может привести к ощущению дежавю», - уточняет Родерик Спирс.
В целом существует широкий консенсус в отношении того, что такое дежавю и чем оно вызвано. Спирс сожалеет: «У нас пока еще нет надежного структурного объяснения этому».