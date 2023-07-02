Дежавю – это вам не показалось. У науки есть объяснение

Минуточку, разве мы незнакомы? Ах, я бывал здесь уже раньше! Извините, если вам кажется, что вы слышите эти фразы не в первый раз, то это должно быть дежавю. Вы когда-нибудь переезжали в новый город, как вдруг вам все здесь казалось уже знакомым? Или вы встретили человека и почувствовали, что уже видели его раньше? Если это так, то вы один из тех, кто испытал дежавю.

Как дежавю объясняют ученые

Французский философ и исследователь Эмиль Буарак придумал фразу, обозначающую Déjà-vu - «уже виденное» - еще в 1876 году, однако ученые пытались объяснить это явление еще задолго до этого. Древнегреческий философ Платон, например, считал это признаком прошлых жизней. Позже психоаналитик Зигмунд Фрейд описал дежавю как воспоминание о бессознательной фантазии в сочетании с желанием улучшить текущую ситуацию. Психиатр Карл Юнг, с другой стороны, считал, что это связано с коллективным подсознанием, в то время как в голливудских фильмах дежавю изображается как «ошибка в матрице».

«Ничто из этого не имеет ничего общего со сверхъестественными событиями. Дежавю совершенно нормально явление, когда возникает ощущение, что действия, мысли и чувства переживались людьми раньше, хотя на самом деле их не было», - считает Джеймс Дж. Джордано, профессор неврологии Джорджтаунского католического частного университета в Вашингтоне.