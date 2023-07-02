«Лука – террорист»: неизвестные напали на посольство Беларуси в Гааге

В качестве подозреваемого задержали 31-летнего мужчину. Судя по фотографиям, на стенах посольства оставили надписи: «Жыве Беларусь!», «Жыве вечна!» и «Лука - террорист».

Politie laat weten dat verdachte van vernielingen en bekladdingen bij de ambassade van #Belarus een 31-jarige man is zonder vaste woon- en verblijfplaats. Tweede Kamerlid @swsjoerdsma van @D66 reageert via Twitter op het incident. https://t.co/x2IoIqzeve pic.twitter.com/otvnLoDoYO — Regio15.nl (@regio15) July 2, 2023

Депутат нидерландского парламента Сьерд Сьердсма осудил такие действия в своем твиттере. «Как бы вы справедливо не злились на режим Беларуси, России или других стран, не нападайте на их посольства или резиденции. Вы никому не помогаете и снижаете безопасность наших дипломатов в этих странах», - написал он.

Начавшаяся вечером 23 июня попытка мятежа ЧВК «Вагнер» (или «марш справедливости», как заявлял Евгений Пригожин) завершилась на следующий день после вмешательства Александра Лукашенко. 27 июня он подтвердил, что Пригожин прибыл в Беларусь.

«Гарантии безопасности, как Путин вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их [вагнеровцев] счет», - сказал Лукашенко.