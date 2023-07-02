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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Прошедший в Тарту парад лодок удивил количеством участников

Йенс Раавик Силле Аннук
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Фото: Sille Annuk

На состоявшемся вчера, 1 июля, речном параде можно было увидеть множество интересных лодок, одни в десятки раз мощнее других, другие гораздо медленнее. Однако и на тех, и на других запросто можно жить и париться круглый год.

В прошедшем в рамках праздника Эимайыги в субботу, 1 июля, параде лодок  участвовало так много судов, что даже спустя сорок пять минут после начала процессии ее конца все еще не было видно. Ведущий вечера Гауте Кивистик по очереди рассказывал о каждом из проходящих мимо него судов, из какого порта оно прибыло, а также о его капитане.

С некоторых лодок доносилась такая громкая танцевальная музыка, что ведущий не мог не прокомментировать и ее. «Это судно движется с помощью басов, доносящихся из колонки», - пошутил Кивистик про одного из участников парада.

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