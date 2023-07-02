ГАЛЕРЕЯ ⟩ Прошедший в Тарту парад лодок удивил количеством участников

На состоявшемся вчера, 1 июля, речном параде можно было увидеть множество интересных лодок, одни в десятки раз мощнее других, другие гораздо медленнее. Однако и на тех, и на других запросто можно жить и париться круглый год.
В прошедшем в рамках праздника Эимайыги в субботу, 1 июля, параде лодок участвовало так много судов, что даже спустя сорок пять минут после начала процессии ее конца все еще не было видно. Ведущий вечера Гауте Кивистик по очереди рассказывал о каждом из проходящих мимо него судов, из какого порта оно прибыло, а также о его капитане.