ГАЛЕРЕЯ ⟩ Прошедший в Тарту парад лодок удивил количеством участников

В прошедшем в рамках праздника Эимайыги в субботу, 1 июля, параде лодок участвовало так много судов, что даже спустя сорок пять минут после начала процессии ее конца все еще не было видно. Ведущий вечера Гауте Кивистик по очереди рассказывал о каждом из проходящих мимо него судов, из какого порта оно прибыло, а также о его капитане.