Почитали и хватит: Twitter ввел ограничение на суточный просмотр постов в социальной сети

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что пользователи с неверифицированными аккаунтами смогут читать не более 600 постов в день. Неверифицированным пользователям с новыми аккаунтами и вовсе будет доступно не более 300 записей в день.
У пользователей с верифицированными учетными записями будет возможность просматривать до 6 тысяч постов в день. При этом Маск написал, что вскоре лимиты повысятся: будет 8 тысяч постов в день для пользователей с верифицированными аккаунтами, 800 - для неверифицированных учетных записей, 400 - для новых пользователей.
Верификация в Twitter, позволяющая получить «синюю галочку», стоит 8 долларов в месяц.
В субботу тысячи пользователей твиттера пожаловались на то, что не могут получить доступ к соцсети, пишет ABC news.
Маск объяснил такие меры необходимостью борьбы с «экстремальным уровнем» сбора данных и манипуляций системой. Как отмечает «Би-би-си», не совсем понятно, что глава Twitter имеет в виду. Издание предполагает, что речь может идти об автоматическом считывании больших объемов информации, которым пользуются компании, работающие с искусственным интеллектом.