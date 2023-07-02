Почитали и хватит: Twitter ввел ограничение на суточный просмотр постов в социальной сети

У пользователей с верифицированными учетными записями будет возможность просматривать до 6 тысяч постов в день. При этом Маск написал, что вскоре лимиты повысятся: будет 8 тысяч постов в день для пользователей с верифицированными аккаунтами, 800 - для неверифицированных учетных записей, 400 - для новых пользователей.

Верификация в Twitter, позволяющая получить «синюю галочку», стоит 8 долларов в месяц.

В субботу тысячи пользователей твиттера пожаловались на то, что не могут получить доступ к соцсети, пишет ABC news.