Пять тысяч пограничников, две тысячи солдат и пятьсот полицейских: Польша продолжает усиливать оборону границы с Беларусью

Они присоединятся к пяти тысячам пограничникам и двум тысячам солдат, которые охраняют безопасность этой границы.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что власти Польши решили укрепить свою границу с Беларусью из-за прибытия в страну наемников ЧВК «Вагнер». По его словам, в Беларусь могут прибыть около восьми тысяч солдат, что потенциально представляет опасность для Украины, Литвы и Польши.