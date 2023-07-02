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Пять тысяч пограничников, две тысячи солдат и пятьсот полицейских: Польша продолжает усиливать оборону границы с Беларусью

«Новая Газета. Европа»
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Польские солдаты на границе с Беларусью.
Польские солдаты на границе с Беларусью. Фото: WOJTEK JARGILO

Польша отправит еще 500 полицейских на границу с Беларусью «в связи с напряженной обстановкой», сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминский.

Они присоединятся к пяти тысячам пограничникам и двум тысячам солдат, которые охраняют безопасность этой границы.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что власти Польши решили укрепить свою границу с Беларусью из-за прибытия в страну наемников ЧВК «Вагнер». По его словам, в Беларусь могут прибыть около восьми тысяч солдат, что потенциально представляет опасность для Украины, Литвы и Польши.

Качиньский уточнил, что власти увеличат количество сил, которые будут постоянно находиться на границе, а также число «различных препятствий и укреплений, которые должны защитить границу в случае нападения».

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