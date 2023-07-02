Перестрелка во время гуляний в Балтиморе: двое погибших, 28 раненых

Полиция американского города Балтимор расследует обстоятельства перестрелки, произошедшей в ночь на воскресенье, 2 июля, на мероприятии в одном из кварталов города во время массовых гуляний. В результате стрельбы была убита 18-летняя девушка, а еще один 20-летний местный житель скончался позднее в больнице. Кроме того, в ходе инцидента пострадали 28 человек, трое из них находятся в критическом состоянии, сообщила местная полиция.

По словам комиссара полиции Балтимора Ричарда Уорли, место преступления было довольно обширным, но полиция и детективы ведут поиски стрелявших «трусов».

СМИ отмечают, что инцидент произошел на фоне массовых гуляний по всей территории США в преддверии празднования Дня независимости страны. Как пример агентство AP приводит также произошедший в ночь на 2 июля аналогичный случай в Канзасе, где в результате стрельбы в одном из клубов пострадали девять человек.

Одна из свидетельниц перестрелки в Балтиморе рассказала СМИ, что во время гуляний люди несколько раз ошибочно принимали за выстрелы звуки взрывов фейерверков и из-за этого не сразу обратили внимание на настоящую стрельбу.

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