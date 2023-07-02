Жаркий июнь 2023-го. Планета раньше срока подошла к очередному температурному рекорду

Полтора градуса раньше времени

Чтобы притормозить потепление, почти все страны мира согласились сократить выбросы парниковых газов в атмосферу. Цель подписанного в 2015 году Парижского соглашения - не допустить нагревания планеты более чем на 2°С к доиндустриальному уровню, а еще лучше - в пределах 1,5°С.

Пожарный в Техасе спасает девушку от теплового удара. Фото: Reuters

Среднегодовая температура на планете уже на 1,2°C выше, и в июне она пробила заветную цель в полтора градуса. Это случалось и раньше, да и подобные флуктуации - это скорее о погоде, чем о климате. Однако метеорологи напряглись.

Дело в том, что все предыдущие разы полтора градуса пробивались европейской зимой - в феврале и марте 2016 года (самого жаркого в истории) и в декабре 2015 года, когда в Париже подписывали эпохальное климатическое соглашение. Летом же полутораградусный порог традиционно был в полной безопасности.

«Теплое начало июня 2023 года стало исключением из этого правила», - обеспокоены ученые, отслеживающие изменение климата в центре Коперника при ЕС.

«Среднемировая температура воздуха у поверхности земли в первые дни июня 2023 года побила рекорд наблюдений со значительным отрывом. И это после беспрецедентно теплого мая», - пишут они.