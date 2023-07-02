Руководитель медслужбы: жара сказалась на участниках праздника хуже, чем дождь и ветер

«Немного работы все же было. Но не больше, чем на предыдущих праздниках», - прокомментировал Веллерамм.

По его словам, погода - то, что действительно отличает нынешний Молодежный праздник песни и танца. «Погода во время этого праздника занятная, да. Были и солнце, и дождь, и ветер. Разная погода бросает разные вызовы», - сказал руководитель медслужбы, подводя итоги последних нескольких дней. Он добавил, что, какая бы погода ни была, ничего страшного все равно не произошло.