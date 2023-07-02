Медиахолдинг Пригожина закрывается и «уходит из информационного пространства России»

В субботу вечером на страницах «Патриот медиа» в соцсетях было опубликовано видеообращение Зубарева, возглавляющего крупнейшее издание холдинга, Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Объявляю о нашем решении закрыться и покинуть информационное пространство страны», - заявил Зубарев, не объяснив причин такого решения.

Ранее на этой неделе о завершении работы холдинга сообщало агентство ТАСС со ссылкой на неназванных сотрудников закрытых СМИ, уточняя, что закрыть планируется все входящие в него издания (помимо ФАН, в группу «Патриот» входили «Народные новости», «Экономика сегодня», «Невские новости» и «Политика сегодня»).

Несмотря на решение о закрытии, Зубарев высоко оценил деятельность холдинга, заявив, что его сотрудники защитили и Пригожина, и Путина «от нападок антикремлевской оппозиции», в том числе отбывающего тюремный срок политика Алексея Навального.

В пятницу газета «Коммерсант» упомянула, не вдаваясь в подробности, что связанные с Пригожиным СМИ были заблокированы Роскомнадзором.

Сам регулятор пока никак не прокомментировал происходящее, однако официальный сервис проверки ограничения доступа к сайтам показывает, что доступ к интернет-странице самой медиагруппы «Патриот», а также к сайтам входящих в нее СМИ «ограничен на территории РФ».

Основания для блокировки не указываются.

На неделе сразу несколько российских и зарубежных изданий сообщили также об остановке работы, а затем и о расформировании «фабрики троллей», которую связывали с Пригожиным.