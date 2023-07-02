Алар Карис: Праздник песни и танца, безусловно, способствует сплочению общества

Президент сказал, что совершенно очевидно, что во время Праздника песни и танца эмоции зашкаливают.

На вопрос о том, чувствует ли он, глядя на молодежь, что будущее Эстонии находится в надежных руках, президент ответил, что да. «Я бы хотел, чтобы этот радостный дух проникал и в повседневную жизнь прямо отсюда, с Певческого поля», - сказал Карис.