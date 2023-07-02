Президент Алар Карис и Сирье Карис также поприветствовали участников сегодняшнего Праздника песни и танца.
Алар Карис: Праздник песни и танца, безусловно, способствует сплочению общества
Президент сказал, что совершенно очевидно, что во время Праздника песни и танца эмоции зашкаливают.
На вопрос о том, чувствует ли он, глядя на молодежь, что будущее Эстонии находится в надежных руках, президент ответил, что да. «Я бы хотел, чтобы этот радостный дух проникал и в повседневную жизнь прямо отсюда, с Певческого поля», - сказал Карис.
Является ли Праздник песни и танца истинным примером того, что жители Эстонии держатся вместе, несмотря на различия во взглядах? «Держатся вместе. Праздник песни и танца для того и нужен. К сожалению, мы не можем проводить Праздник песни и танца каждый день, но он, безусловно, помогает немного сгладить эти разногласия».