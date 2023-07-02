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Алар Карис: Праздник песни и танца, безусловно, способствует сплочению общества

Тарво Мадсен
, журналист
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Алар Карис и Сирье Карис во время Праздника песни и танца.
Алар Карис и Сирье Карис во время Праздника песни и танца. Фото: Teele Toova

Президент Алар Карис и Сирье Карис также поприветствовали участников сегодняшнего Праздника песни и танца.

Президент сказал, что совершенно очевидно, что во время Праздника песни и танца эмоции зашкаливают.

На вопрос о том, чувствует ли он, глядя на молодежь, что будущее Эстонии находится в надежных руках, президент ответил, что да. «Я бы хотел, чтобы этот радостный дух проникал и в повседневную жизнь прямо отсюда, с Певческого поля», - сказал Карис.

Является ли Праздник песни и танца истинным примером того, что жители Эстонии держатся вместе, несмотря на различия во взглядах? «Держатся вместе. Праздник песни и танца для того и нужен. К сожалению, мы не можем проводить Праздник песни и танца каждый день, но он, безусловно, помогает немного сгладить эти разногласия».

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