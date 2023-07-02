Кая Каллас: глядя на этих молодых людей, можно сказать, что будущее Эстонии в очень надежных руках

«Ничто не может сравниться с этим чувством. Я несколько раз пыталась сдержать слезы», - призналась премьер-министр в интервью Postimees.

Каллас, которая раньше и сама выступала на Праздниках песни и танца, сказала, что вчера, когда она наблюдала за Праздником танца, ей и самой захотелось пуститься в пляс на лужайке.

Тем не менее, такая возможность есть: премьер-министру было предложено принять участие в Празднике танца в 2025 году. Однако, по словам Каллас, на нынешней должности слишком мало времени для тренировок.