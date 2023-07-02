Кая Каллас: глядя на этих молодых людей, можно сказать, что будущее Эстонии в очень надежных руках

Глядя на тысячи молодых людей, выступающих сегодня под поющей аркой в Таллинне, можно быть уверенным, что у Эстонии светлое будущее. Премьер-министр Кая Каллас в этом убеждена.
«Ничто не может сравниться с этим чувством. Я несколько раз пыталась сдержать слезы», - призналась премьер-министр в интервью Postimees.
Каллас, которая раньше и сама выступала на Праздниках песни и танца, сказала, что вчера, когда она наблюдала за Праздником танца, ей и самой захотелось пуститься в пляс на лужайке.
Тем не менее, такая возможность есть: премьер-министру было предложено принять участие в Празднике танца в 2025 году. Однако, по словам Каллас, на нынешней должности слишком мало времени для тренировок.
Премьер-министр отметила, что выступавшие сегодня под аркой Певческого поля молодые люди вселили веру в то, что будущее Эстонии в надежных руках. «На Празднике танца я увидела, что если есть так много молодых людей, которые помогают сохранить эстонское народное искусство и эстонскую культуру, если здесь так много певцов, для которых это важно, то, я думаю, у нас все в порядке», - сказала Каллас.