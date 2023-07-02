Вс, 2.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Кая Каллас: глядя на этих молодых людей, можно сказать, что будущее Эстонии в очень надежных руках

Тарво Мадсен
, журналист
Facebook Twitter
Comments
Кая Каллас на Певческом празднике.
Кая Каллас на Певческом празднике. Фото: Pilt videost

Глядя на тысячи молодых людей, выступающих сегодня под поющей аркой в ​​Таллинне, можно быть уверенным, что у Эстонии светлое будущее. Премьер-министр Кая Каллас в этом убеждена.

«Ничто не может сравниться с этим чувством. Я несколько раз пыталась сдержать слезы», - призналась премьер-министр в интервью Postimees.

Каллас, которая раньше и сама выступала на Праздниках песни и танца, сказала, что вчера, когда она наблюдала за Праздником танца, ей и самой захотелось пуститься в пляс на лужайке.

Тем не менее, такая возможность есть: премьер-министру было предложено принять участие в Празднике танца в 2025 году. Однако, по словам Каллас, на нынешней должности слишком мало времени для тренировок.

Премьер-министр отметила, что выступавшие сегодня под аркой Певческого поля молодые люди вселили веру в то, что будущее Эстонии в надежных руках. «На Празднике танца я увидела, что если есть так много молодых людей, которые помогают сохранить эстонское народное искусство и эстонскую культуру, если здесь так много певцов, для которых это важно, то, я думаю, у нас все в порядке», - сказала Каллас.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх