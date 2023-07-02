Во время Праздника песни и танца полицейские помогли почти 70 детям

Поскольку большое количество людей начало пемещаться в разные стороны, чтобы укрыться от дождя, многие дети потеряли из виду своих родителей, руководителей или товарищей, с которыми они вместе выступали.

«К счастью, они либо с помощью каких-то взрослых, либо блюстителей порядка добрались до палатки полицейских, где дружелюбные полицейские немедленно устанавливали контакт с родителями потерявшихся детей, предлагали им сладости, чтобы утешить их, и одалживали им собственные куртки, чтобы согреть их», - пишет PPA.

Сегодня около 70 детей получили помощь сотрудников полиции. «Приятно было видеть, что многие родители были готовы к такой ситуации: у детей либо был написан номер родителя на браслете, внутри шапки или куртки, либо ребенок знал номер родителя наизусть», - говорится в сообщении департамента.