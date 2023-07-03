МНЕНИЕ ⟩ Почему госэкзамен по математике - это плохая идея?

В этом году результаты госэкзаменов по математике оказались удручающими - из 14 000 учеников, сдававших математику по всей Эстонии, почти четверть не набрали и половины возможных баллов. В прессе даже писали про ученика, который получил один балл из 50. О том, как избежать таких результатов в будущем, рассуждает Диана Харламова.
В тот момент, когда я заканчивала школу, государственный экзамен по математике внезапно стал обязательным. Вони тогда поднялось немеренно! Ребята, любившие предмет, особо не протестовали, а вот те, кому математика давалась нелегко, были страшно недовольны.
Лично мне годам к 13 стало совершенно понятно, что склонность к точным наукам, не терпящим приближений, у меня напрочь отсутствует. Мне легко давались языки, я любила читать, разрисовывала поля тетрадей красивыми каракулями, могла болтать без остановки, написать сочинение не только за себя, но и за соседа по парте.. Но как только на уроках математики передо мной появлялся стройный ряд цифр, в глазах черти начинали танцевать самбу.
Как бы я ни старалась заставить мозг работать, мне довольно быстро становилось скучно, я отвлекалась, поток мыслей уносил меня в неведомые дали, а когда возвращал, оказывалось, что на доске училка уже подробно расписала треугольные уравнения с числом Пи и завтра по этой теме контрольная. Поэтому я смекнула, что вряд ли свяжу свою жизнь с чем-то, что требует расчетов и квадратных корней. И направила все свое внимание на то, что нравилось мне больше всего.
Каким же сюрпризом для меня и многих других оказался тот факт, что по окончании школы кто-то будет проверять наши знания функций в степенях. Мне самой не хотелось ударить в грязь лицом, поэтому я очень старалась - ходила к репетитору, пыталась что-то понять или хотя бы выучить. При всем при этом - очень переживала. Все закончилось тем, что я с трудом набрала какое-то жалкое количество баллов на выпускном экзамене, половину из которых - исключительно благодаря тому, что списала у друга. И угадайте что? После окончания школы мне ни разу не пришла в голову мысль: «Эх, надо было учить математику!»
Просто потому, что во взрослой жизни заниматься чем-то, чем мне заниматься не хочется, было бы насилием над самой собой. Да, иногда мне грустно, что я не стала программистом, экономистом, архитектором или инженером. Правда причина моих сожалений исключительно в том, что этим ребяткам платят в разы больше, чем мне. Но была бы я счастлива от того, что каждый день на моей работе мне приходится сражаться с самой собой? Сильно сомневаюсь. Еще в школе я прекрасно знала, что в современном мире технические специальности куда более востребованы, а значит - и оплачиваемы. Но это знание не делало для меня уроки математики интереснее или понятнее.
Безусловно, мозг, как и любую мышцу, можно накачать - это научный факт. Поэтому, при достаточном количестве упорства и затраченного времени, почти любой может стать щелкунчиком квадратных уравнений. Вопрос - очень важный - в количестве затраченного времени.
Существуют исследования, согласно которым наша предрасположенность к точным наукам частично определяется генетически. Так, например, примерно 20% наших математических возможностей можно объяснить наличием гена ROBO1. Наделенные этим геном люди еще в детстве имеют больше серого вещества в важных математических центрах мозга. А в школьном возрасте носители ROBO1 лучше решают математические тесты. А что делать тем, кого Боженька этим геном не наградил? Им-то посложнее будет, правда? А как же социальная среда? А желания ученика?
Шопенгауэр как-то сказал: «Человек может делать то, что хочет, но не может хотеть по своему желанию». Однако Министерство образования решило иначе. В 2014 году математика стала обязательным госом.
Государство можно понять - примерно в те годы уже был взят курс на то, чтобы сделать из страны хай-тек республику. IT-индустрия стремительно развивалась, эстонцы гордо называли себя электронным государством, и нет ничего необычного в том, что стране теперь был нужен не металл, а умные головы, готовые решать задачи повышенной сложности. В целом, задумка хорошая, но, к сожалению, совершенно не учитывающая особенности людей и усредняющая понятие «ученика».
Я не считаю, что в общеобразовательной государственной школе необходимо носиться с каждым по отдельности, учитывая его предрасположенности, склонности и желания - для этого есть частные школы за много денюшек. Но и делать обязательным экзамен по математике мне кажется странным. Наука жуть какая классная и крайне полезная, кто ж спорит? Только вот математика, необходимая для обычной жизни, заканчивается еще в средней школе. Пичкать ею учеников гимназии, да еще и в таком количестве - нецелесообразно. С таким же успехом обязательными можно делать экзамены по физике, химии, истории, биологии..
Госэкзамен по математике в 12-ом классе был для многих огромным стрессом, и проблема остается актуальной до сих пор. Некоторые дети тратят время, нервы, силы, деньги на репетиторов, чтобы сдать экзамен, результаты которого в будущем им вряд ли понадобятся. И едут крышульками на уроках математики, которых по 4-5 часов в неделю.
Многие из нас вышли из школы, совершенно не зная, как любить себя, как и зачем внимательно относиться к своему психологическому и физическому здоровью, как выстраивать межличностные отношения, не влезать в долги, правильно питаться и еще много-много чего. Впрочем, и математику мы тоже не знали.
Я уже не говорю о том, что на сегодняшний день змея начала кусать свой собственный хвост - мы стали такими умными, что изобрели интеллект, который сам в состоянии решать трудные математические задачи, а значит, что людям, у которых способностей к этой точной науке нет, можно сильно не беспокоиться - если жизнь преподнесет неожиданную ситуацию с квадратным уравнением, можно будет обратиться к чату GPT. Заучивать чокнутые формулы до посинения теперь нет необходимости.
А если ты сам хочешь в будущем тренировать этот чат GPT - что ж, дерзай, дорогой ученик, и третьим экзаменом - экзаменом по выбору - сдавай математику. А твой любящий химию сосед по парте пусть займется взрывоопасными опытами. И по той же самой химии сдает экзамен по выбору. Вы в обязательном порядке докажете, что знаете язык государства, в котором живете, покажете знания интернационального английского, а дальше сами разберетесь, что вам делать и куда идти.
Поэтому я считаю, что единственная и оптимальная возможность в будущем избежать плохих результатов за госэкзамен по математике - это убрать его из списка обязательных в гимназии. Таким образом, те, кто хотят и могут стать айтишниками и экономистами, все равно ими станут - ведь предмет все так же будет преподаваться в нужном объеме. А у тех, кто не хочет, будет существенно меньше стресса и причин для заниженной самооценки.