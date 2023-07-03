МНЕНИЕ ⟩ Почему госэкзамен по математике - это плохая идея?

В тот момент, когда я заканчивала школу, государственный экзамен по математике внезапно стал обязательным. Вони тогда поднялось немеренно! Ребята, любившие предмет, особо не протестовали, а вот те, кому математика давалась нелегко, были страшно недовольны.

Лично мне годам к 13 стало совершенно понятно, что склонность к точным наукам, не терпящим приближений, у меня напрочь отсутствует. Мне легко давались языки, я любила читать, разрисовывала поля тетрадей красивыми каракулями, могла болтать без остановки, написать сочинение не только за себя, но и за соседа по парте.. Но как только на уроках математики передо мной появлялся стройный ряд цифр, в глазах черти начинали танцевать самбу.

Как бы я ни старалась заставить мозг работать, мне довольно быстро становилось скучно, я отвлекалась, поток мыслей уносил меня в неведомые дали, а когда возвращал, оказывалось, что на доске училка уже подробно расписала треугольные уравнения с числом Пи и завтра по этой теме контрольная. Поэтому я смекнула, что вряд ли свяжу свою жизнь с чем-то, что требует расчетов и квадратных корней. И направила все свое внимание на то, что нравилось мне больше всего.