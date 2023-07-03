В Финляндии погиб гонщик из Ниделандов, он врезался в столб

Нидерландский гонщик Джой Ден Бестен погиб в воскресной гонке серии IRRC Superbike.
Организатор гонки Оути Каллиомяки сообщил Italehti, что авария произошла на прямой,в момент, когда шел дождь. «Гонщик врезался в столб, съехав с трассы. Водитель скончался на месте аварии».
Авария произошла во время ознакомительного круга, когда гонщики впервые выехали на трассу после выезда из боксов. После этого должен был быть прогревочный круг и собственно старт гонки.
Мероприятие было прервано примерно на час, после чего соревнования возобновились. Гонщики проехали памятный круг в честь Дена Бестена, и гонка началась как обычно. «Это было бы желание Джоя», — сказал Каллиомяки.
В профиле Дена Бестена в Instagram начали появляться соболезнования. За жизнью нидерландского гонщика в соцсетях следило множество поклонников: у него было более 3300 подписчиков в Instagram и почти 3000 подписчиков в Tiktok.
Всего за всю историю гонки погибли четыре гонщика и один зритель. Последняя такая авария произошла в 2019 году. Гонка на мотоциклах в Иматре в течение многих лет входила в состав серии чемпионата мира, но ее посчитали слишком опасной для езды по дорогам общего пользования, и в начале 1980-х исключили из программы соревнований.