В Финляндии погиб гонщик из Ниделандов, он врезался в столб

Организатор гонки Оути Каллиомяки сообщил Italehti, что авария произошла на прямой,в момент, когда шел дождь. «Гонщик врезался в столб, съехав с трассы. Водитель скончался на месте аварии».

Авария произошла во время ознакомительного круга, когда гонщики впервые выехали на трассу после выезда из боксов. После этого должен был быть прогревочный круг и собственно старт гонки.

Мероприятие было прервано примерно на час, после чего соревнования возобновились. Гонщики проехали памятный круг в честь Дена Бестена, и гонка началась как обычно. «Это было бы желание Джоя», — сказал Каллиомяки.

В профиле Дена Бестена в Instagram начали появляться соболезнования. За жизнью нидерландского гонщика в соцсетях следило множество поклонников: у него было более 3300 подписчиков в Instagram и почти 3000 подписчиков в Tiktok.