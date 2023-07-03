В Финляндии погиб гонщик из Нидерландов, он врезался в столб

Нидерландский гонщик Джой Ден Бестен погиб в воскресной гонке серии IRRC Superbike.
Организатор гонки Оути Каллиомяки сообщил Italehti, что авария произошла на прямой в момент, когда шел дождь. «Гонщик врезался в столб, съехав с трассы. Водитель скончался на месте аварии».
Авария произошла во время ознакомительного круга, когда гонщики впервые выехали на трассу после выезда из боксов. После этого должен был состояться прогревочный круг и, собственно, старт гонки.
Мероприятие было прервано примерно на час, после чего соревнования возобновились. Гонщики проехали памятный круг в честь Дена Бестена, и гонка началась, как обычно. «Это было бы желание Джоя», - сказал Каллиомяки.
В профиле Дена Бестена в Instagram начали появляться соболезнования. За жизнью нидерландского гонщика в соцсетях следило множество поклонников: у него было более 3300 подписчиков в Instagram и почти 3000 подписчиков в TikTok.
Всего за всю историю гонки погибли четыре гонщика и один зритель. Последняя такая авария произошла в 2019 году. Гонка на мотоциклах в Иматре в течение многих лет входила в состав серии чемпионата мира, но ее посчитали слишком опасной для езды по дорогам общего пользования, и в начале 1980-х исключили из программы соревнований.