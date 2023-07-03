В Финляндии погиб гонщик из Нидерландов, он врезался в столб

Организатор гонки Оути Каллиомяки сообщил Italehti, что авария произошла на прямой в момент, когда шел дождь. «Гонщик врезался в столб, съехав с трассы. Водитель скончался на месте аварии».

Авария произошла во время ознакомительного круга, когда гонщики впервые выехали на трассу после выезда из боксов. После этого должен был состояться прогревочный круг и, собственно, старт гонки.

Мероприятие было прервано примерно на час, после чего соревнования возобновились. Гонщики проехали памятный круг в честь Дена Бестена, и гонка началась, как обычно. «Это было бы желание Джоя», - сказал Каллиомяки.

В профиле Дена Бестена в Instagram начали появляться соболезнования. За жизнью нидерландского гонщика в соцсетях следило множество поклонников: у него было более 3300 подписчиков в Instagram и почти 3000 подписчиков в TikTok.