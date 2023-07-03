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Тяжелые времена в обрабатывающей промышленности: в июне под сокращение попали 299 человек

rus.postimees.ee
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Представительство Кассы по безработице в Нарве.
Представительство Кассы по безработице в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В июне нынешнего года эстонские компании сократили в общей сложности 299 работников, пишет dv.ee.

Из семи сокращений персонала, о которых сообщалось в июне 2023 года, шесть были связаны с предприятиями обрабатывающей промышленности.

«Речь идет о секторе, где потребности в рабочей силе очень высоки, в нем занято порядка 18% от общего числа работников», — поясняет советник по коммуникациям Кассы страхования от безработицы Лаури Кооль.

В выигрыше в этой ситуации могут оказаться предприятия достаточно смелые для того, чтобы планировать нынче расширение производства — в условиях экономического подъема найти новых работников им было бы значительно трудней, констатирует Кооль.

Для сравнения: в июне 2022 года о сокращениях персонала объявили 11 компаний, в общей сложности работу потеряли 293 сотрудника.

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