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В Таллиннском аэропорту зафиксирован спад пассажиропотока

rus.postimees.ee
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Таллиннский аэропорт.
Таллиннский аэропорт. Фото: Remo Tõnismäe

Пассажиропоток Таллиннского аэропорта имени Леннарта Мери в июне этого года составил 269 911 человек, пишет Rus.ERR.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года он снизился на 4%, выясняется из предварительных статистических данных компании.

По сравнению с докризисным июнем 2019 года пассажиропоток в июне 2023 года был примерно на 15% меньше.

Пассажиры регулярных линий чаще всего летали в июне в узловые аэропорты Риги, Франкфурта и Хельсинки.

Пассажиропоток Таллиннского аэропорта за первые полгода составил 1 395 508 человек, что на 16% больше по сравнению с тем же периодом 2022 года.

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