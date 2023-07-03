В Таллиннском аэропорту зафиксирован спад пассажиропотока

Пассажиропоток Таллиннского аэропорта имени Леннарта Мери в июне этого года составил 269 911 человек, пишет Rus.ERR.
По сравнению с тем же месяцем прошлого года он снизился на 4%, выясняется из предварительных статистических данных компании.
По сравнению с докризисным июнем 2019 года пассажиропоток в июне 2023 года был примерно на 15% меньше.
Пассажиры регулярных линий чаще всего летали в июне в узловые аэропорты Риги, Франкфурта и Хельсинки.
Пассажиропоток Таллиннского аэропорта за первые полгода составил 1 395 508 человек, что на 16% больше по сравнению с тем же периодом 2022 года.