В Таллиннском аэропорту зафиксирован спад пассажиропотока

По сравнению с тем же месяцем прошлого года он снизился на 4%, выясняется из предварительных статистических данных компании.

По сравнению с докризисным июнем 2019 года пассажиропоток в июне 2023 года был примерно на 15% меньше.

Пассажиры регулярных линий чаще всего летали в июне в узловые аэропорты Риги, Франкфурта и Хельсинки.