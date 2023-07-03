ВИДЕО ⟩ Последствия ливней: дорога под новым виадуком превратилась в бассейн

Несмотря на то, что вчера по всей Эстонии шли сильные ливни, погода в Тарту была значительно мягче, чем в Таллинне. Сильные ливни обрушились на Тарту около 18.45 и продолжались в течение часа.

В 19.45 на улице Аардла под виадуком, который был построен прошлым летом, появилась большая водная преграда.