ВИДЕО ⟩ Последствия ливней: дорога под новым виадуком превратилась в бассейн

Под виадуком, который был построен прошлым летом в конце улицы Аардла в Тарту, в воскресенье днем образовалась водная преграда глубиной в двадцать сантиметров.
Несмотря на то, что вчера по всей Эстонии шли сильные ливни, погода в Тарту была значительно мягче, чем в Таллинне. Сильные ливни обрушились на Тарту около 18.45 и продолжались в течение часа.
В 19.45 на улице Аардла под виадуком, который был построен прошлым летом, появилась большая водная преграда.
В Тарту и раньше были проблемы с затопленными основаниями мостов и виадуков. Например, в дождливую погоду до реконструкции под виадуком на улице Рийа часто наблюдался потоп, что неоднократно приводило к остановке движения.