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ВИДЕО ⟩ Последствия ливней: дорога под новым виадуком превратилась в бассейн

Вейки Ояперв
, журналист
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Из-за ливня под виадуком на улице Аардла произошел потоп.
Из-за ливня под виадуком на улице Аардла произошел потоп. Фото: Kaader videost

Под виадуком, который был построен прошлым летом в конце улицы Аардла в Тарту, в воскресенье днем ​​образовалась водная преграда глубиной в двадцать сантиметров.

Несмотря на то, что вчера по всей Эстонии шли сильные ливни, погода в Тарту была значительно мягче, чем в Таллинне. Сильные ливни обрушились на Тарту около 18.45 и продолжались в течение часа.

В 19.45 на улице Аардла под виадуком, который был построен прошлым летом, появилась большая водная преграда.

В Тарту и раньше были проблемы с затопленными основаниями мостов и виадуков. Например, в дождливую погоду до реконструкции под виадуком на улице Рийа часто наблюдался потоп, что неоднократно приводило к остановке движения.

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