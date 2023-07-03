Древесина из России? В Эстонию в огромных количествах завозят лесоматериалы из диковинных стран

Глава Союза предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрик Вялья, заявил в недавнем интервью, что, хотя российская фанера исчезла с рынка из-за санкций, российская древесина не исчезла из Эстонии. Схема нелегальной российской древесины очень проста: в документах указано, что древесина поступает из третьих стран.

Начальник таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Валерий Рауам сообщил, что в прошлом году в Эстонию было ввезено в общей сложности около 586 миллионов килограммов товаров 44-й группы. То есть древесина, изделия из дерева и древесный уголь (сокращенно древесина в тексте ниже).