Пн, 3.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Древесина из России? В Эстонию в огромных количествах завозят лесоматериалы из диковинных стран

Лийна Лакс
Facebook Twitter
Comments
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

После вступления в силу санкций в отношении российского леса в Эстонию начался активный импорт лесоматериалов из стран, где, по имеющимся данным, и лесов толком-то нет.

Глава Союза предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрик Вялья, заявил в недавнем интервью, что, хотя российская фанера исчезла с рынка из-за санкций, российская древесина не исчезла из Эстонии. Схема нелегальной российской древесины очень проста: в документах указано, что древесина поступает из третьих стран.

Начальник таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Валерий Рауам сообщил, что в прошлом году в Эстонию было ввезено в общей  сложности около 586 миллионов килограммов товаров 44-й группы. То есть древесина, изделия из дерева и древесный уголь (сокращенно древесина в тексте ниже).

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх