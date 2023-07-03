После вступления в силу санкций в отношении российского леса в Эстонию начался активный импорт лесоматериалов из стран, где, по имеющимся данным, и лесов толком-то нет.
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Древесина из России? В Эстонию в огромных количествах завозят лесоматериалы из диковинных стран
Глава Союза предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрик Вялья, заявил в недавнем интервью, что, хотя российская фанера исчезла с рынка из-за санкций, российская древесина не исчезла из Эстонии. Схема нелегальной российской древесины очень проста: в документах указано, что древесина поступает из третьих стран.