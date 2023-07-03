«Гопники не могут войти в историю». Краткая история взаимоотношений Евгения Пригожина и Сергея Суровикина

Работавший долгое время на медиахолдинг Пригожина корреспондент агентства РИА ФАН Кирилл Романовский, скончавшийся от онкологического заболевания в начале января 2023 года, оставил воспоминания о втором штурме Пальмиры. Их опубликовали уже после смерти Романовского, в разгар конфликта Пригожина и Минобороны.

«Когда мы приехали под Пальмиру вместе с Седым (один из командиров ЧВК "Вагнер" – Би-би-си), из всех российских войск на позициях был только генерал Александр Дворников с многочисленной свитой и охраной. Он сидел на командном пункте на крыше бетонного трехэтажного здания. Что характерно — российский генерал был сильно пьяный», – вспоминал Романовский.

По его словам, уже тогда, весной 2016 года, Евгений Пригожин конфликтовал с российскими генералами. Семь лет назад причины были те же, что и в 2023-м: для штурма позиций боевиков основатель ЧВК требовал у генерала Дворникова два вертолета, которые бы прикрывали его штурмовиков и сотню снарядов для гаубицы.

Тогда снаряды ему, кстати, предоставили.

Когда военными и наемниками Пальмиру, наконец, взяли второй раз, министр обороны Сергей Шойгу отказался, утверждал Романовский, награждать командиров ЧВК: «Шойгу раскричался, и возмущенно сказал, что какие-то гопники не могут войти в историю, как те, кто взял Пальмиру. А если им дать не то, что Героев, а просто любые государственные ордена – то это будет позор для страны».