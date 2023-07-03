Исследование: среди эстонских работодателей ТТУ ценится выше всего

Согласно опросу, проведенному международным агентством Quacquarelli Symonds (QS), среди эстонских работодателей Таллиннский технический университет (TalTech) ценится выше всего.
Ежегодный рейтинг университетов мира QS World University Rankings показывает, что TalTech сделал самый большой скачок в развитии среди эстонских университетов. Таллиннский технический университет поднялся в рейтинге на 100 позиций и теперь находится между 651-м и 660-м местом. Место TalTech в рейтинге повышается второй год подряд.
«Технологический университет последовательно работал над повышением качества преподавания и научных исследований, и нынешний подъем в рейтингах является результатом систематической работы сотрудников университета, – прокомментировал ректор Технологического университета Тийт Ланд. результат. – Мы создали новые показатели качества и постоянно следим за тем, чтобы университет выполнял свою миссию как дружественный к студентам исследовательский университет, а также был хорошим партнером для работодателей».
Есть много причин поступить в Таллиннский технический университет – более высокая зарплата по сравнению с выпускниками других эстонских вузов, живая и многогранная студенческая жизнь, а также возможности обучения, которых нет больше нигде в Эстонии.
Выпускники могут решить самые большие проблемы в современном мире и тем самым улучшить качество жизни для всех. Это придает большее значение самореализации, тем более что нехватка рабочей силы в технических областях позволяет людям самим выбирать эти задачи.
При обучении в ТТУ имеется возможность пользоваться многогранной сетью: в Таллиннском техническом университете действуют 35 различных студенческих организаций, в том числе театр, дискуссионный клуб и культурный клуб.
Если сравнивать Тартуский университет, Таллиннский университет и Таллиннский технический университет, ТТУ имеет лучшую репутацию среди работодателей. Также ТТУ оказался лучшим при оценке доли иностранных преподавателей и иностранных студентов. В качестве новой метрики методология ранжирования учитывает международное сотрудничество в области исследований, где технический университет выделяется научной публикацией, опубликованной в рамках зарубежного сотрудничества.
«Поэтому Таллиннский технический университет является подходящим выбором для тех, кто хочет решить самые большие проблемы современного мира и тем самым улучшить качество жизни для всех нас, — сказал проректор Технического университета Хендрик Фолль. — Выпускники Технологического университета — лидеры рынка заработной платы».
Прием документов в ТТУ открыт до 12 часов понедельника. Подтвердить желание учиться в ТТУ необходимо до 13 июля.