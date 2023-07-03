Исследование: среди эстонских работодателей ТТУ ценится выше всего

Ежегодный рейтинг университетов мира QS World University Rankings показывает, что TalTech сделал самый большой скачок в развитии среди эстонских университетов. Таллиннский технический университет поднялся в рейтинге на 100 позиций и теперь находится между 651-м и 660-м местом. Место TalTech в рейтинге повышается второй год подряд.

«Технологический университет последовательно работал над повышением качества преподавания и научных исследований, и нынешний подъем в рейтингах является результатом систематической работы сотрудников университета, – прокомментировал ректор Технологического университета Тийт Ланд. результат. – Мы создали новые показатели качества и постоянно следим за тем, чтобы университет выполнял свою миссию как дружественный к студентам исследовательский университет, а также был хорошим партнером для работодателей».

Есть много причин поступить в Таллиннский технический университет – более высокая зарплата по сравнению с выпускниками других эстонских вузов, живая и многогранная студенческая жизнь, а также возможности обучения, которых нет больше нигде в Эстонии.

Выпускники могут решить самые большие проблемы в современном мире и тем самым улучшить качество жизни для всех. Это придает большее значение самореализации, тем более что нехватка рабочей силы в технических областях позволяет людям самим выбирать эти задачи.

При обучении в ТТУ имеется возможность пользоваться многогранной сетью: в Таллиннском техническом университете действуют 35 различных студенческих организаций, в том числе театр, дискуссионный клуб и культурный клуб.

Если сравнивать Тартуский университет, Таллиннский университет и Таллиннский технический университет, ТТУ имеет лучшую репутацию среди работодателей. Также ТТУ оказался лучшим при оценке доли иностранных преподавателей и иностранных студентов. В качестве новой метрики методология ранжирования учитывает международное сотрудничество в области исследований, где технический университет выделяется научной публикацией, опубликованной в рамках зарубежного сотрудничества.

«Поэтому Таллиннский технический университет является подходящим выбором для тех, кто хочет решить самые большие проблемы современного мира и тем самым улучшить качество жизни для всех нас, — сказал проректор Технического университета Хендрик Фолль. — Выпускники Технологического университета — лидеры рынка заработной платы».