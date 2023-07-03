Сильный ветер прервал паромное сообщение с малыми островами

Из-за сильного ветра и высокого уровня воды отменено отправление пассажирского парома Kihnu Virve с Муналайда в 11:30 и с Манилайда в 12:30.

Отменен выход пассажирского парома Soela из Сыру в 11 часов и из Трийги в 12:30. Последующие отправления будут уточнены перевозчиком не позднее 14.30.

На линии Вормси, то есть на маршруте Свибю-Рохукюла, из-за высокого уровня воды пассажирский паром Ormsö не берет на борт транспортные средства весом выше 3,5 тонн.