Сильный ветер прервал паромное сообщение с малыми островами

Сильный ветер в понедельник прервал паромное сообщение с малыми островами.
Из-за сильного ветра и высокого уровня воды отменено отправление пассажирского парома Kihnu Virve с Муналайда в 11:30 и с Манилайда в 12:30.
Отменен выход пассажирского парома Soela из Сыру в 11 часов и из Трийги в 12:30. Последующие отправления будут уточнены перевозчиком не позднее 14.30.
На линии Вормси, то есть на маршруте Свибю-Рохукюла, из-за высокого уровня воды пассажирский паром Ormsö не берет на борт транспортные средства весом выше 3,5 тонн.
На Кихнуской линии из-за сильного ветра и высокого уровня воды отменен выход пассажирского парома Kihnu Virve из Кихну в 10 часов и с Муналайда в 14:30. Следующие отправления будут указаны перевозчиком не позднее 15:15. Из-за высокого уровня воды на судно не могут попасть транспортные средства массой свыше пяти тонн.