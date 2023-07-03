Сегодня начались работы по превращению неудобного железнодорожного переезда в Тонди в современную многоуровневую развязку. В девять утра репортер Rus.Postimees еще не увидел на переезде никакой строительной деятельности. Но вот после 14:00 работа уже кипела.
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ФОТО ⟩ В Тонди кипит работа: строители приступили к реконструкции железнодорожного переезда
В конце улицы Котка установлен знак, сообщающий, что переезд закрыт начиная с сегодняшнего дня. Однако утром перекресток жил своей обычной жизнью: машины бодро сновали под дождем в обе стороны, железнодорожные шлагбаумы преграждали им путь при приближении электрички, представители строительной фирмы в красивых желтых дождевиках держались поодаль.