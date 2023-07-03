Пн, 3.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ФОТО ⟩ В Тонди кипит работа: строители приступили к реконструкции железнодорожного переезда

Вера Копти
Facebook Twitter
Comments
Реконструкция тондиского переезда.
Реконструкция тондиского переезда. Фото: Вера Копти.

Сегодня начались работы по превращению неудобного железнодорожного переезда в Тонди в современную многоуровневую развязку.  В девять утра репортер Rus.Postimees еще не увидел на переезде никакой строительной деятельности. Но вот после 14:00 работа уже кипела.

В конце улицы Котка установлен знак, сообщающий, что переезд закрыт начиная с сегодняшнего дня. Однако утром перекресток жил своей обычной жизнью: машины бодро сновали под дождем в обе стороны, железнодорожные шлагбаумы преграждали им путь при приближении электрички, представители строительной фирмы в красивых желтых дождевиках держались поодаль.

В половине десятого утра прибыли такие же желтые машины, одна из которых привезла экскаватор. Казалось, что в такую погоду вряд ли начнется бурная строительная деятельность. Посмотрите утреннюю галерею.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх