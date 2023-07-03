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Вы думаете, что железнодорожный переезд в Тонди уже закрыт?

Вера Копти
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Фото: Вера Копти / Postimees

Сегодня должны начаться работы по превращению неудобного железнодорожного переезда в Тонди в современную многоуровневую развязку.  В девять утра репортер Rus.Postimees, несмотря на проливной дождь, отправился посмотреть и вам рассказать, что там происходит. 

В конце улицы Котка установлен знак, сообщающий, что переезд закрыт начиная с сегодняшнего дня. Однако оказалось, что перекресток живет обычной жизнью: машины бодро снуют под дождем в обе стороны, железнодорожные шлагбаумы преграждают им путь при приближении электрички, представители строительной фирмы в красивых желтых дождевиках держатся поодаль. В половину десятого утра прибыли такие же желтые машины, одна из которых привезла экскаватор. Вряд ли в такую погоду начнется бурная строительная деятельность. 

Однако, как сказал 28 июня на презентации проекта реконструкции руководитель проекта компании Leonhard Weiss OÜ Андрей Ермишкин, на переезде сразу же начнутся земляные работы и подготовка к строительству виадука. Поскольку работы связаны с участком железной дороги, подрядчикам придется работать ночью и в выходные дни, так как в другое время железнодорожное сообщение прервать невозможно.

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