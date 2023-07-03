Вы думаете, что железнодорожный переезд в Тонди уже закрыт?

В конце улицы Котка установлен знак, сообщающий, что переезд закрыт начиная с сегодняшнего дня. Однако оказалось, что перекресток живет обычной жизнью: машины бодро снуют под дождем в обе стороны, железнодорожные шлагбаумы преграждают им путь при приближении электрички, представители строительной фирмы в красивых желтых дождевиках держатся поодаль. В половину десятого утра прибыли такие же желтые машины, одна из которых привезла экскаватор. Вряд ли в такую погоду начнется бурная строительная деятельность.