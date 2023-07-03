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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Беспорядки во Франции заставляют задуматься об интеграционном процессе и в Эстонии

Postimees
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Протестующие в Ницце в воскресенье, 2 июля.
Протестующие в Ницце в воскресенье, 2 июля. Фото: Valery Hache/AFP/Scanpix
  • Внутренние интеграционные процессы западных стран оказались сложнее, чем предполагалось
  • Франция не смогла справиться с интеграцией в собственной стране
  • Лозунги политики идентичности не помогают решать реальные проблемы

Франции необходимо хорошенько обдумать основы своего интеграционного процесса, а Эстонии - поучиться на опыте Франции и некоторых других стран. Именно с точки зрения предотвращения проблем.

С прошлого вторника, когда полиция убила 17-летнего Нахеля (фамилия не разглашается) в парижском пригороде Нантер, по Франции прокатилась волна беспорядков и насилия. Особенно сильно пострадали Марсель и Лион, центры этих двух городов были разграблены. В общей сложности полиция арестовала около 2000 человек, большинство из которых - молодежь.

Хотя французская полиция и сообщила о первых признаках спада накала, которые появились ближе к ночи воскресенья, все же ситуация была настолько напряженной, что президент Франции Эммануэль Макрон отменил свой визит в Германию. Когда судно кренится, капитан должен быть на борту.

Очень легко ткнуть пальцем в европейский миграционный кризис 2015-2016 годов и обвинить приехавших тогда во Францию мигрантов во всех проблемах, сопутствующих кризису. Но Франция уже сталкивалась с подобными проблемами, когда в 2005 году двое мужчин погибли, убегая от полиции, и по стране прокатилась волна насилия, похожая на ту, что захлестнула Францию сегодня. Тогдашний министр внутренних дел, а затем президент Николя Саркози назвал виновных в насилии «человеческими отбросами». Впоследствии Саркози был избран президентом, и, казалось бы, когда насилие пошло на убыль, проблема исчезла.

Обвинять в случившемся европейский миграционный кризис так же легко, как и думать о Франции стереотипно, считая беспорядки и бунты чисто французским явлением. Тем не менее, крупные беспорядки в 2020 году произошли и в США после убийства полицейским чернокожего мужчины по имени Джордж Флойд. Смерть последнего дала новый толчок созданному в 2013 году движению Black Lives Matter.

Поэтому речь идет не только о Франции, но и о том, как западные страны могут справиться с процессом интеграции. Очень удобно проводить политику идентичности, разбрасываясь лозунгами направо и налево, и не занимаясь реальными проблемами. Здесь Франция является ярким примером того, как проблема была отложена в долгий ящик - ведь после беспорядков 2005 года для улучшения интеграции и сплочения общества что-то как будто бы было сделано, но, как мы видим по нынешним беспорядкам, мало что изменилось. Конечно, волна насилия дает козыри крайне правым, и не будет ничего удивительного, если следующим президентом Франции станет лидер Национального объединения Марин Ле Пен.

14 июля во Франции отмечают День взятия Бастилии. В этот день в 1789 году началась Французская революция, когда повстанцы захватили крепость Бастилию и начали движение за отмену статусных привилегий и установление равных гражданских прав. Однако в свете нынешних беспорядков несколько молодых людей заявили французской газете Le Monde, что они не считают себя обладателями равных прав и вообще не понимают, о каком гражданстве идет речь. Но такое отношение - это рецепт социального раскола.

С начала войны в Украине Эстония также стала свидетелем того, как в страну прибыли десятки тысяч военных беженцев. Таким образом, с 2022 года возникла совершенно новая ситуация. Эстонское общество приняло украинцев с распростертыми объятиями, но это не значит, что многие вопросы решатся сами собой. Если мы сейчас же не займемся интеграцией, то позже интеграция займется нами. Как во Франции. Или как в случае с теми, кто плачет по СССР и красным памятникам. Отдельный вопрос - как направить этот процесс так, чтобы экстремистски настроенные политики не могли набирать себе очки, а иммигранты в то же время чувствовали себя здесь в безопасности, желая внести свой вклад в эстонское общество.

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