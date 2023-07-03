КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Беспорядки во Франции заставляют задуматься об интеграционном процессе и в Эстонии

Поэтому речь идет не только о Франции, но и о том, как западные страны могут справиться с процессом интеграции. Очень удобно проводить политику идентичности, разбрасываясь лозунгами направо и налево, и не занимаясь реальными проблемами. Здесь Франция является ярким примером того, как проблема была отложена в долгий ящик - ведь после беспорядков 2005 года для улучшения интеграции и сплочения общества что-то как будто бы было сделано, но, как мы видим по нынешним беспорядкам, мало что изменилось. Конечно, волна насилия дает козыри крайне правым, и не будет ничего удивительного, если следующим президентом Франции станет лидер Национального объединения Марин Ле Пен.

14 июля во Франции отмечают День взятия Бастилии. В этот день в 1789 году началась Французская революция, когда повстанцы захватили крепость Бастилию и начали движение за отмену статусных привилегий и установление равных гражданских прав. Однако в свете нынешних беспорядков несколько молодых людей заявили французской газете Le Monde, что они не считают себя обладателями равных прав и вообще не понимают, о каком гражданстве идет речь. Но такое отношение - это рецепт социального раскола.