КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Беспорядки во Франции заставляют задуматься об интеграционном процессе и в Эстонии

С прошлого вторника, когда полиция убила 17-летнего Нахеля (фамилия не разглашается) в парижском пригороде Нантер, по Франции прокатилась волна беспорядков и насилия. Особенно сильно пострадали Марсель и Лион, центры этих двух городов были разграблены. В общей сложности полиция арестовала около 2000 человек, большинство из которых - молодежь.
Хотя французская полиция и сообщила о первых признаках спада накала, которые появились ближе к ночи воскресенья, все же ситуация была настолько напряженной, что президент Франции Эммануэль Макрон отменил свой визит в Германию. Когда судно кренится, капитан должен быть на борту.
Очень легко ткнуть пальцем в европейский миграционный кризис 2015-2016 годов и обвинить приехавших тогда во Францию мигрантов во всех проблемах, сопутствующих кризису. Но Франция уже сталкивалась с подобными проблемами, когда в 2005 году двое мужчин погибли, убегая от полиции, и по стране прокатилась волна насилия, похожая на ту, что захлестнула Францию сегодня. Тогдашний министр внутренних дел, а затем президент Николя Саркози назвал виновных в насилии «человеческими отбросами». Впоследствии Саркози был избран президентом, и, казалось бы, когда насилие пошло на убыль, проблема исчезла.
Обвинять в случившемся европейский миграционный кризис так же легко, как и думать о Франции стереотипно, считая беспорядки и бунты чисто французским явлением. Тем не менее, крупные беспорядки в 2020 году произошли и в США после убийства полицейским чернокожего мужчины по имени Джордж Флойд. Смерть последнего дала новый толчок созданному в 2013 году движению Black Lives Matter.