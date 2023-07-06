Чт, 6.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Увязли в секте и переехали из Эстонии в Россию? Что случилось с известной семьей блогеров из Таллинна

София Солдатенко
, репортер
Facebook Twitter
Comments
Проживавшие в Таллинне Анна и Антон много лет снимали семейные блоги, в которых делились событиями из своей жизни.
Проживавшие в Таллинне Анна и Антон много лет снимали семейные блоги, в которых делились событиями из своей жизни. Фото: Скриншот/YouTube:ANTONplusANNA

Семейная пара Анна и Антон Овсянкины, два YouTube-канала которых в общей сложности насчитывают миллион подписчиков, по предварительным данным, весной этого года продали свою квартиру в Таллинне и уехали в РФ. Но что могло сподвигнуть успешную пару блогеров покинуть Эстонию и сейчас, в разгар войны, поехать в Россию?

12 лет назад, в 2011 году, уроженка Кохтла-Ярве Анна Овсянкина (в девичестве Новожилова) начала вести на YouTube свой видеоблог о косметике, макияже и моде. Известность среди русскоязычной публики в различных странах она приобрела под псевдонимом Estonianna. На данный момент на ее канал подписано более 700 000 подписчиков. 

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх