Видео ⟩ Демонстранты оккупировали трассу, легкоатлет Расмус Мяги буквально протаранил баннер

Из пяти протестующих, пришедших сорвать соревнование, двое снимали видео, а трое уселись на финишной прямой посреди дорожек и держали в руках плакаты, сквозь которые пришлось пробираться участникам забега.

Толпа, в том числе Уорхольм, освистала протестующих за срыв соревнований. При этом демонстранты не находились на дорожке победившего в гонке Уорхольма, поэтому норвежец смог пробежать чистое время. То же самое было и с Кайроном Макмастером, занявшим второе место. Сильнее всего демонстранты осложнили забег эстонского легкоатлета и занявшего четвертое место итальянца Алессандро Сильбио – он проиграл 7 секунд Расмусу Мяги. Протестующие расположились именно на их дорожках.