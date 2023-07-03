Видео ⟩ Демонстранты оккупировали трассу, легкоатлет Расмус Мяги буквально протаранил баннер

На седьмом этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме наш легкоатлет Расмус Мяги занял третье место в беге на 400 м с барьерами среди мужчин, хотя участникам соревнований помешали вышедшие на беговую дорожку демонстранты.
Забег выиграл норвежец Карстен Уорхольм (47,57), второе место занял Кайрон Макмастер (48,94), а третье место занял Расмус Мяги (49,04).
Из пяти протестующих, пришедших сорвать соревнование, двое снимали видео, а трое уселись на финишной прямой посреди дорожек и держали в руках плакаты, сквозь которые пришлось пробираться участникам забега.
Толпа, в том числе Уорхольм, освистала протестующих за срыв соревнований. При этом демонстранты не находились на дорожке победившего в гонке Уорхольма, поэтому норвежец смог пробежать чистое время. То же самое было и с Кайроном Макмастером, занявшим второе место. Сильнее всего демонстранты осложнили забег эстонского легкоатлета и занявшего четвертое место итальянца Алессандро Сильбио – он проиграл 7 секунд Расмусу Мяги. Протестующие расположились именно на их дорожках.
На плакатах демонстрантов было написано Stop peat mining, то есть «Прекратите добычу торфа».
Лучший результат этого сезона у Расмуса Мяги 48,63.
男子400mHはワーホルム🇳🇴が47.57で1位。2位に1秒以上の差をつける圧勝だった。— カリブの怪物 (@jamaican_bolt) July 2, 2023
ただ、レーン上に横断幕みたいなものを掲げて妨害してる人達は一体何なのか？
レース中に堂々と侵入してたり、運営側も止めに来なかったり、いろんな意味でよく分からない🤔#StockholmDLpic.twitter.com/uT2FMZdfFr