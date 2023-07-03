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Видео ⟩ Демонстранты оккупировали трассу, легкоатлет Расмус Мяги буквально протаранил баннер

rus.postimees.ee
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Демонстранты растянули на беговых дорожках баннеры с призывом остановить добычу торфа.
Демонстранты растянули на беговых дорожках баннеры с призывом остановить добычу торфа. Фото: Kuvatõmmis videost

На седьмом этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме наш легкоатлет Расмус Мяги занял третье место в беге на 400 м с барьерами среди мужчин, хотя участникам соревнований помешали вышедшие на беговую дорожку демонстранты.

Забег выиграл норвежец Карстен Уорхольм (47,57), второе место занял Кайрон Макмастер (48,94), а третье место занял Расмус Мяги (49,04).

Из пяти протестующих, пришедших сорвать соревнование, двое снимали видео, а трое уселись на финишной прямой посреди дорожек и держали в руках плакаты, сквозь которые пришлось пробираться участникам забега.

Толпа, в том числе Уорхольм, освистала протестующих за срыв соревнований. При этом демонстранты не находились на дорожке победившего в гонке Уорхольма, поэтому норвежец смог пробежать чистое время. То же самое было и с Кайроном Макмастером, занявшим второе место. Сильнее всего демонстранты осложнили забег эстонского легкоатлета и занявшего четвертое место итальянца Алессандро Сильбио – он проиграл 7 секунд Расмусу Мяги. Протестующие расположились именно на их дорожках.

На плакатах демонстрантов было написано Stop peat mining, то есть «Прекратите добычу торфа».

Лучший результат этого сезона у Расмуса Мяги 48,63.

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