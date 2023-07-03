Дождевиками обеспечат ⟩ Разыскиваются добровольцы, которые помогли бы с уборкой на Певческом поле

Организатор работы на Певческом поле Прийт Микк написал в социальных сетях: «У меня к вам вопрос: есть ли у кого-то сегодня силы и желание внести небольшой вклад в уборку?»

Он подтвердил, что основная волонтерская сила закончилась, но организаторам еще нужна помощь в сборе скамеек. «Если вы сможете прийти и в течение нескольких часов помочь в сборе скамеек, я буду вам очень благодарен», – сказал Микк, пообещав предоставить добровольцам дождевые плащи.