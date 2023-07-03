Продажи безалкогольного пива резко выросли за последние пять лет

Кристийна Тамберг, руководитель отдела коммуникаций и ответственного предпринимательства Prisma, отметила, что на рынке безалкогольного пива уже несколько лет наблюдается тенденция к росту. В 2021 году продажи этой продукции выросли на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом, а в 2022 году - на восемь процентов. «Мы видим, что тенденция к росту сохранится и в первой половине этого года», - сказала Тамберг в интервью Postimees.