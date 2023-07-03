Гроза в небе Эстонии: молния спалила два здания

В 1:40 спасателей вызвали на улицу Вяйке-Пости в Пярну, где на крыше частного дома был виден дым, а в здании чувствовался запах гари.

Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Андра Вяэртмаа сказала, что спасатели обнаружили на чердаке небольшой пожар, который был потушен через полчаса. Дом был проверен, но никакой опасности обнаружено не было.

По словам спасателей, пожар начался из-за удара молнии в вентиляционную трубу туалета.

Около 2:30 ночи спасателей вызвали в деревню Лаади волости Хяэдемеэсте, где из-за грозы загорелся сарай. Когда спасатели прибыли на место происшествия, деревянный сарай площадью около 150 квадратных метров горел открытым пламенем. Пожар был локализован около 4 часов утра, а работы по тушению были завершены через 40 минут.

По словам Вяэртмаа, ближайший жилой дом находится примерно в 20 метрах от горящего сарая и опасности для него не было.

По данным метеослужбы, сильные порывы ветра могут ломать деревья и ветки на дорогах, привести к отключению электроэнергии, а интенсивные ливневые дожди могут вызвать локальные наводнения. По прогнозам, грозовые дожди продолжатся до утра, а ветер останется относительно сильным.

Спасатели советуют проверить, чтобы вокруг дома не было незакрепленных предметов, таких как легкие садовые стулья, качели или барбекю, которые могут быть унесены сильным ветром. В многоквартирных домах следует проверить балконы, чтобы убедиться, что там нет предметов, которые могут улететь при сильном ветре.