Угроза банкротства ⟩ Нарвский музей просит в срочном порядке выделить ему более миллиона евро

В направленном в Министерство культуры письме указывается, что в сентябре 2021 года Государственный центр опорных услуг, ссылаясь на нарушения при реализации проекта по реновации, потребовал от музея вернуть 526 986 евро, что привело к обращению со стороны фонда в суд, к финансовым трудностям и проблемам с ликвидностью.

По состоянию на конец июня фонд выплатил Центру опорных услуг 132 122 евро, а затраты на юридическую помощь составили почти 42 000 евро.

В своем письме член правления фонда «Нарвский музей» Мария Сморжевских-Смирнова также указала на неоконченный проект «Крепости Нарва-Ивангород, 2-й этап», в связи с полученным финансированием работы должны быть завершены в 2023 году.