Долгожданный Государственный флот Эстонии начал свою работу

В состав государственного флота Эстонии входят около 300 плавсредств, от судов на воздушной подушке до ледоколов.

По словам министра климата Кристена Михала, объединение флотов и парков плавсредств пяти отраслей является важной государственной реформой для Эстонии. Совместное использование судов, взаимная поддержка и перекрестное использование плавсредств обеспечат более высокое качество и позволят сэкономить средства налогоплательщиков.

«Совместное ведение дел и грамотное перекрестное использование имущества - это принципиально правильное направление и в использовании госактивов, как с точки зрения выполнения текущих задач, так и в реализации климатической политики», - отметил Михал.

Генеральный директор Государственного флота Андрес Лаасма отметил, что создание флота такого масштаба является уникальным явлением в регионе Балтийского моря. «В Европейском союзе пока только Бельгия создала единую судоходную организацию по аналогичному принципу, хотя и с гораздо меньшими функциями. Самой большой проблемой при создании Государственного флота была разработка единой модели работы государственной службы судоходства в сотрудничестве со всеми организациями, чтобы предлагать услуги самого высокого качества», - сказал Лаасма.

Государственный флот занимается административным управлением плавсредств и навигационных знаков, обеспечением ледокольных работ, оказанием и развитием лоцманских услуг. Основная цель новой структуры состоит в том, чтобы более экономично и качественно управлять и развивать государственные плавсредства.

Под началом Государственного флота объединены плавсредства, ранее находившиеся в распоряжении Департамента транспорта, Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента, Департамента окружающей среды и AS Eesti Loots.