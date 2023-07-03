Долгожданный Государственный флот Эстонии начал свою работу

В Эстонии с 1 июля приступил к выполнению своих задач в полном объеме Государственный флот, управляющий плавсредствами, ранее находившимися в распоряжении нескольких ведомств и АО Eesti Loots.
В состав государственного флота Эстонии входят около 300 плавсредств, от судов на воздушной подушке до ледоколов.
По словам министра климата Кристена Михала, объединение флотов и парков плавсредств пяти отраслей является важной государственной реформой для Эстонии. Совместное использование судов, взаимная поддержка и перекрестное использование плавсредств обеспечат более высокое качество и позволят сэкономить средства налогоплательщиков.
«Совместное ведение дел и грамотное перекрестное использование имущества - это принципиально правильное направление и в использовании госактивов, как с точки зрения выполнения текущих задач, так и в реализации климатической политики», - отметил Михал.
Генеральный директор Государственного флота Андрес Лаасма отметил, что создание флота такого масштаба является уникальным явлением в регионе Балтийского моря. «В Европейском союзе пока только Бельгия создала единую судоходную организацию по аналогичному принципу, хотя и с гораздо меньшими функциями. Самой большой проблемой при создании Государственного флота была разработка единой модели работы государственной службы судоходства в сотрудничестве со всеми организациями, чтобы предлагать услуги самого высокого качества», - сказал Лаасма.
Государственный флот занимается административным управлением плавсредств и навигационных знаков, обеспечением ледокольных работ, оказанием и развитием лоцманских услуг. Основная цель новой структуры состоит в том, чтобы более экономично и качественно управлять и развивать государственные плавсредства.
Под началом Государственного флота объединены плавсредства, ранее находившиеся в распоряжении Департамента транспорта, Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента, Департамента окружающей среды и AS Eesti Loots.
Основные задачи учреждений, включая надзорные и правоохранительные функции, остаются в ведении соответствующих учреждений. Только деятельность АО Eesti Loots будет целиком передана государственному флоту. После реформы в Эстонии будет два главных управляющих парком государственных судов, один из которых - Государственный флот, а другой - военно-морской флот, ведающий военными кораблями.